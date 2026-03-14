فتحي سند: جمهور الأهلي يشعر بأن هناك شيئًا غير طبيعي داخل الفريق

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن قلق جماهير الأهلي، من مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا، أمر طبيعي ومبرر في ظل ما يراه الجمهور من أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال فتحي سند، فى تصريحات تلفزيونية، إن جمهور الأهلي لديه ما وصفه بـ"الاستشعار"، لأنه يتابع المباريات عن قرب ويلاحظ حالة اللاعبين داخل الملعب من حيث التفاعل والجدية والإصرار.

وأضاف أن هذا الشعور هو ما جعل الجماهير تشعر بأن هناك شيئًا غير طبيعي داخل الفريق، مع وجود إجماع داخل الشارع الأهلاوي على أن هناك أخطاء تحتاج إلى تصحيح.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي الترجي التونسي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الجهاز الفني للفريق في استثمار التدريبات المكثفة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق أفضلية قبل مباراة الإياب.

محاضرة فنية بالفيديو لمراجعة التعليمات

عقد المدير الفني ييس توروب محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل الانتقال إلى الملعب لخوض المران الثاني.

خلال المحاضرة، قام توروب بمراجعة التعليمات الفنية والخططية، مؤكدًا أهمية تطبيقها بدقة داخل أرض الملعب.

وشدد على ضرورة التركيز على التمركز الصحيح وتحركات اللاعبين في مختلف المواقف الدفاعية والهجومية.

تدريبات خاصة لحراس المرمى

تضمن المران تدريبات منفردة لحراس المرمى، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة مع الفريق.

وركز الجهاز الفني على تحسين ردود الفعل والتمركز والدقة في التعامل مع الكرات العرضية والتصديات، لضمان الجاهزية الكاملة أمام هجمات الترجي المرتقبة.