الشناوي أم شوبير.. من يحرس مرمى الأهلي أمام الترجي التونسي ؟

يعود مصطفى شوبير لحراسة مرمى النادي الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي في لقاء ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت الناقدة الرياضية ريهام حمدي فى تصريحات تلفزيونية:" الأقرب لحد اللحظة دي لحراسة مرمى الأهلي في مباراتي الذهاب والعودة هو مصطفى شوبير ده تفكير المدير الفني لحد دلوقتي".

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت تدريباته استعداداً لمباراة الترجى التونسى.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي الترجي التونسي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الجهاز الفني للفريق في استثمار التدريبات المكثفة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق أفضلية قبل مباراة الإياب.