رادس تحت سيطرة المارد الأحمر..هل يبتسم التاريخ مجددا لـ الأهلي فى مواجهة الترجى غدا ؟

يتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية نحو مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي على ملعب حمادي العقربي برادس في العاشرة مساء الأحد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع في ستاد القاهرة.

وتعد مواجهة الأهلي والترجي في رادس كلاسيكو حقيقيا تاريخيا ونفسيا حيث يمتلك المارد الأحمر عامل الخبرة في مثل هذه المواجهات القارية خارج أرضه مع سجل يضعه دائما في خانة المرشح للفوز.

ومع الأفضلية التي اكتسبها الأهلي في رادس عبر السنوات فإن المباراة تحمل طابعا خاصًا لعشاق القارة السمراء ويبدو أن الأهلي يملك كل مقومات قلب الطاولة وتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة.

الأهلي يستعد بقوة بعد مشوار مثالي في دور المجموعات

وصل الأهلي إلى ربع النهائي بعد سلسلة من الأداء المميز بدأها بفوزه على إيجل نوار البوروندي في دور الـ32 بهدفين في مجموع المباراتين قبل أن يتصدر مجموعته في دوري المجموعات.

خاض المارد الأحمر في مرحلة المجموعات مباريات قوية حيث فاز على شبيبة القبائل الجزائري 4-1 في الجولة الأولى وتعادل مع الجيش الملكي المغربي 1-1 ثم تفوق على يانج أفريكانز المصري 2-0 في القاهرة وتعادل مع يانج أفريكانز 1-1 في تنزانيا قبل أن يتعادل مع شبيبة القبائل 0-0 في الجزائر واختتم مشواره بالتعادل مع الجيش الملكي 1-1 في القاهرة.

هذا الأداء أظهر قدرة الأهلي على المنافسة والمرونة في مواجهات مختلفة ما يعزز ثقته قبل مواجهة الترجي في رادس.

منافس شرس

بدأ الترجي مشواره في البطولة بقوة بعد تجاوز عقبة راحيمو البوركيني بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث انتصر 1-0 خارج ملعبه ثم سجل ثلاثية نظيفة في تونس.

لكن المنافسة في مرحلة المجموعات كانت أشد حيث حل الترجي ثانيًا في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط خلف المتصدر الملعب المالي بعدما سجل انتصارين ثلاثة تعادلات وتلقى هزيمته الوحيدة خارج أرضه في باماكو في مشوار اتسم بالندية والتحدي القوي.

التاريخ في صالحه

الأهلي يمتلك سجلًا تاريخيًا مميزًا أمام الترجي في تونس ما جعله بمثابة "معشوق ملعب رادس" حيث فاز المارد الأحمر على الترجي في تونس ست مرات من قبل ما يمنحه ثقة كبيرة قبل مواجهة الغد:

دوري أبطال 2012 – إياب النهائي: فوز الأهلي 2-1 (أهداف: جدو ووليد سليمان)

دوري أبطال 2015 – دور المجموعات: فوز الأهلي 1-0 (هدف: جون أنتوي)

دوري أبطال 2017 – ربع النهائي: فوز الأهلي 2-1 (أهداف: علي معلول وجونيور أجايي)

دوري أبطال 2018 – دور المجموعات: فوز الأهلي 1-0 (هدف: وليد آزارو)

دوري أبطال 2020-2021 – ذهاب نصف النهائي: فوز الأهلي 1-0 (هدف: محمد شريف)

دوري أبطال 2022-2023 – ذهاب نصف النهائي: فوز الأهلي 1-0 (أهداف: بيرسي تاو هدفين وهدف لكهربا)

هذه الانتصارات المتكررة أكسبت الأهلي ميزة نفسية كبيرة وفرضت احترامه على ملعب رادس حيث بات الأهلي يعرف كيف يسيطر على أجواء المباريات ويحقق الانتصارات خارج أرضه.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد الأهلي على نفس التشكيل الذي واجه به طلائع الجيش مؤخرًا بالدوري مع تعديل وحيد بإشراك مصطفى شوبير في حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوي.

ويطمح الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة العودة في القاهرة مع الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم وإشراك اللاعبين الأكثر خبرة وقدرة على حسم المباراة.