هيمنة أهلاوية كاملة.. أرقام صادمة في مواجهات الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

تحمل المواجهات الأخيرة بين الأهلي والترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا أرقامًا لافتة تعكس تفوقًا واضحًا للقلعة الحمراء، وذلك قبل القمة الأفريقية المرتقبة بين العملاقين.

فخلال آخر ست مواجهات جمعت الفريقين في البطولة القارية، فرض الأهلي سيطرة شبه كاملة على مجريات النتائج، محققًا خمسة انتصارات مقابل تعادل وحيد، بينما فشل الترجي في تسجيل أي هدف طوال تلك المواجهات.

نتائج آخر المواجهات بين الأهلي والترجي

شهدت مباريات الفريقين في النسخ الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا النتائج التالية:

في عام 2024، انتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يحسم الأهلي لقاء الإياب في القاهرة بهدف دون رد.

أما في نسخة 2023، فقد نجح الأهلي في تحقيق فوزين متتاليين، حيث تغلب على الترجي بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب رادس، ثم كرر الفوز في لقاء الإياب بالقاهرة بهدف دون مقابل.

وفي نسخة 2021، واصل الأهلي تفوقه بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، قبل أن يؤكد تفوقه في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة.

حصيلة تهديفية لافتة

تكشف الأرقام الإجمالية لتلك المواجهات عن فارق كبير في الأداء الهجومي بين الفريقين، حيث سجل الأهلي تسعة أهداف كاملة، بينما فشل الترجي في هز الشباك ولو مرة واحدة خلال المباريات الست.

وتعكس هذه الإحصائية حالة التفوق التي فرضها الأهلي في السنوات الأخيرة أمام الفريق التونسي، سواء في المباريات التي أقيمت في القاهرة أو تلك التي احتضنها ملعب رادس في تونس.

قمة أفريقية مرتقبة

ورغم هذه الأرقام التي تميل بوضوح لصالح الأهلي، فإن مواجهات الفريقين تاريخيًا تظل دائمًا مفتوحة على جميع الاحتمالات، نظرًا لقيمة الناديين الكبيرة في الكرة الإفريقية وتاريخهما الحافل بالبطولات القارية.

وتترقب جماهير الكرة الأفريقية المواجهة المقبلة بين الأهلي والترجي غدا، الأحد، على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، والتي تحمل دائمًا طابعًا خاصًا بين اثنين من أكبر أندية القارة السمراء، في صراع تقليدي اعتاد أن يقدم مباريات قوية ومثيرة في دوري أبطال أفريقيا.