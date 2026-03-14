الأهلي يبدأ تحركات إدارية واسعة لإعادة ترتيب الأمور المالية "تفاصيل"

أكد الناقد الرياضي فتحي سند ، أن هناك قرارات حالية داخل النادي الأهلي تستهدف بعض اللاعبين الذين ثبت أنهم "يتقاضون مبالغ كبيرة ولا يقدمون مردوداً ايجابيا"، مشيراً إلى أن إدارة النادي تعمل حالياً على ضبط الأمور المالية بشكل صارم.

وأضاف سند أن فكرة إنشاء لجنة سكوتينج وإدارة تعاقدات جديدة تعكس أن “النظام القديم كانت لديه بعض الأخطاء ويسعى فى الوقت الحالي لإعادة هيكلة العمليات المالية والفنية لضمان الاستفادة الأمثل من الموارد واللاعبين”.

وسادت حالة من الغضب داخل جدران القلعة الحمراء، عقب الخسارة بهدفين لهدف أمام طلائع الجيش، في الدوري المصري.

واتخذ الخطيب 3 قرارات عاجلة عقب الخسارة، حيث قرر خصم 30% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 25% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.