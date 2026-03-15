ميرهان حسين تكشف كواليس تعاونها مع مصطفى شعبان في مسلسل "درش".. فيديو

كشفت الفنانة ميرهان حسين، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن كواليس مشاركتها في مسلسل درش، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع النجم مصطفى شعبان.

وقالت ميرهان حسين إنها تشارك في العمل كضيفة شرف، مؤكدة أن هذا التعاون يعد الثاني بينها وبين مصطفى شعبان، مشيرة إلى أنه نجم مميز والعمل معه ممتع، وأن كواليس التصوير كانت رائعة ومليئة بالتعاون والاحترام بين جميع فريق العمل.

وأضافت أنها تجسد خلال الأحداث شخصية غادة الصياد، وهي إحدى زوجات "درش" في أحد العوالم التي يعيشها بطل المسلسل، موضحة أن العمل يحمل فكرة مختلفة ومميزة ويقدم قصة جديدة للجمهور.

وأعربت ميرهان عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع فريق العمل بالكامل .



مسلسل درش في 30 حلقة، وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين.

العمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي.

