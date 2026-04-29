محمد جمعة وأبطال فيلم سنووايت في ندوة خاصة في المركز الكاثوليكي

أُقيمت مساء اليوم الأربعاء، ندوة خاصة لفريق عمل فيلم «سنو وايت» ضمن فعاليات الدورة الـ74 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، وذلك بقاعة النيل التابعة للآباء الفرنسيسكان، وسط حضور لافت من صُنّاع العمل والجمهور.

وشهدت الفعالية في بدايتها عرض الفيلم كاملًا، حيث تفاعل الحضور مع أحداثه التي تدور حول شخصية «إيمان»، الفتاة قصيرة القامة التي تسعى لتحقيق حلمها في الحب والزواج، رغم التحديات التي تواجهها بسبب معايير الجمال التقليدية في المجتمع.

وعقب انتهاء العرض، أُقيمت ندوة نقاشية بحضور أبطال وصنّاع الفيلم، من بينهم الفنان محمد جمعة، والفنانة مريم شريف بطلة العمل، إلى جانب الأب بطرس دانيال، حيث تحدثوا عن كواليس الفيلم ورسائله الإنسانية، مؤكدين حرصهم على تقديم قضية الاختلاف بشكل صادق بعيدًا عن المبالغة أو استدرار التعاطف.

وناقش صُنّاع الفيلم مع الحضور أهم القضايا التي يطرحها «سنو وايت»، وعلى رأسها مفهوم القبول المجتمعي، والتحديات التي يواجهها من يخرجون عن القوالب النمطية، كما تطرقوا إلى السؤال المحوري الذي يطرحه العمل: هل نحب الآخرين كما هم، أم كما نريدهم أن يكونوا؟

ولاقت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أشادوا بجرأة الموضوع والمعالجة الإنسانية التي يقدمها الفيلم، مؤكدين أهمية هذه النوعية من الأعمال في تعزيز قيم التقبل والتنوع داخل المجتمع.