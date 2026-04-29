تحذير.. هذه الأدوية تسبب انخفاض ضغط الدم

تزداد احتمالات الإصابة بانخفاض ضغط الدم خلال ارتفاع درجات الحرارة لذا يجب الانتباه من الأدوية التي تزيد من الحالة سوء.

ووفقا لموقع مايو كلينك نكشف لكم أهم الأدوية التي يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم.

قد تُسبب بعض الأدوية انخفاض ضغط الدم، بما فيها ما يأتي:

جميع أدوية ضغط الدم. وتشمل مدرّات البول وحاصرات مستقبلات ألفا وحاصرات مستقبلات بيتا ومن الأمثلة على مدرّات البول فوروسيميد (Lasix وFuroscix) وهيدروكلوروثيازيد (Microzide) وتشمل حاصرات مستقبلات ألفا برازوسين (Minipress). وتشمل بعض حاصرات مستقبلات بيتا أتينولول (Tenormin) وبروبرانولول (Inderal LA وInnopran XL وغيرهما).

أدوية داء باركينسون، مثل براميبكسول (Mirapex ER) والأدوية التي تحتوي على الليفودوبا (Dhivy وDuopa وغيرهما).

أنواع معينة من أدوية الاكتئاب تُعرف بمضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، وتشمل دوكسيبين (Silenor) وإيميبرامين (Tofranil).

أدوية ضعف الانتصاب، بما في ذلك سيلدينافيل (Revatio وفياجرا) أو تادالافيل (Adcirca وAlyq وغيرهما)، خاصةً عند تناولها مع دواء نتروغليسرين للقلب (Nitrostat وNitro-Dur وغيرهما).