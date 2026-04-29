قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كيك الروانى بـ 3 بيضات.

بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى

المكونات:

3 بيضات

1 كوب سكر

1 كوب زبادي

½ كوب سمنة مذابة

1 كوب دقيق أبيض

1 كوب دقيق سمولينا (ناعم)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

رشة ملح

للشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصرة ليمون

فانيليا (اختياري)

طريقة التحضير

أولًا: الشربات

1. ضعي السكر والماء على النار.

2. بعد الغليان أضيفي عصرة الليمون.

3. اتركيه يغلي 5–7 دقائق ثم أضيفي الفانيليا واتركيه يبرد.

ثانيًا: الكيك

1. اخفقي البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح لونه فاتح وقوامه كريمي.

2. أضيفي الزبادي والسمنة وقلّبي.

3. في وعاء آخر اخلطي الدقيق + السمولينا + البيكنج باودر + الملح.

4. أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط مع التقليب.

5. صبي الخليط في صينية مدهونة سمنة ومرشوشة سمولينا.

6. اتركيه يرتاح 10 دقائق (مهم عشان السمولينا تتشرب).

الخَبز

- يدخل فرن متوسط (180 درجة) لمدة 30–40 دقيقة حتى يحمر الوجه.

التقديم

- فور خروجها من الفرن، اسقيها بالشربات البارد.

- اتركيها تتشرب ثم قطعيها وقدميها.

-زينيها بجوز الهند والفستق