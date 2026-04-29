قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كيك الروانى بـ 3 بيضات.
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
المكونات:
3 بيضات
1 كوب سكر
1 كوب زبادي
½ كوب سمنة مذابة
1 كوب دقيق أبيض
1 كوب دقيق سمولينا (ناعم)
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
رشة ملح
للشربات (القطر):
2 كوب سكر
1 كوب ماء
عصرة ليمون
فانيليا (اختياري)
طريقة التحضير
أولًا: الشربات
1. ضعي السكر والماء على النار.
2. بعد الغليان أضيفي عصرة الليمون.
3. اتركيه يغلي 5–7 دقائق ثم أضيفي الفانيليا واتركيه يبرد.
ثانيًا: الكيك
1. اخفقي البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح لونه فاتح وقوامه كريمي.
2. أضيفي الزبادي والسمنة وقلّبي.
3. في وعاء آخر اخلطي الدقيق + السمولينا + البيكنج باودر + الملح.
4. أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط مع التقليب.
5. صبي الخليط في صينية مدهونة سمنة ومرشوشة سمولينا.
6. اتركيه يرتاح 10 دقائق (مهم عشان السمولينا تتشرب).
الخَبز
- يدخل فرن متوسط (180 درجة) لمدة 30–40 دقيقة حتى يحمر الوجه.
التقديم
- فور خروجها من الفرن، اسقيها بالشربات البارد.
- اتركيها تتشرب ثم قطعيها وقدميها.
-زينيها بجوز الهند والفستق