الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسمياً.. 130 جنيها عن كل يوم عمل فعلي للمنتدبين لأعمال امتحانات الإعدادية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إحتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيه للسادة المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للعام الدراسي  2025 / 2026

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو الإرتقاء بمستوى المعلمين والعملية الإمتحانية


وفي ضوء ذلك أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً لمديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ،  أمر دفع بقيمة ما تقرر صرفه للسادة المنتدبين لأعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 ، على أساس إحتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيه ، مع التوجيه بإتخاذ اللازم نحو الالتزام بالتعليمات التالية :
 

  •  يتم إحتساب عدد الأيام الكلية على أساس عدد أيام الامتحانات الفعلية بالإضافة الى أيام التحضير .
     
  • -  تقوم مديرية التربية والتعليم بتوزيع المبلغ على الادارات التعليمية التابعة لها وفقا للسادة المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية .
     
  •   تقوم المديرية بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام الوزارة ببيان بالمبالغ المنصرفة موقعا توقيع أول وثان وممهوراً بخاتم شعار الجمهورية .
     

و كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم ، بسرعة التفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم نحو سرعة الصرف للسادة المستحقين .

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون  موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :

  •  إحكام السيطرة على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 
  • ضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بشكل كامل، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
  • خروج نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 معبرة عن المستوى الحقيقي للطلاب
  • الالتزام الكامل بالانضباط داخل اللجان.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في هذا الإطار قرر وزير التربية والتعليم أيضاً :

  •  الإلتزام بوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من داخل الكتاب المدرسي فقط
  •  الانتقاء الدقيق لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بما يعزز الحيادية والشفافية.
وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الشهادة الإعدادية 2026

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء صفر.. تمويل جديد يُتيح للمواطنين تركيب ألواح شمسية بأقساط مريحة وبدون مقدم

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

الزمالك

كواليس مثيرة داخل الزمالك.. ماهر غريب يكشف ما حدث في اجتماع الإدارة

احمد جلال

أحمد جلال يكشف تطورات مهمة في الأهلي ومنتخب مصر

الناقد الرياضي احمد جلال

قبل القمة.. أحمد جلال يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام الزمالك

بالصور

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى

معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6

تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري

فيديو

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد