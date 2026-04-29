رسمياً.. 130 جنيها عن كل يوم عمل فعلي للمنتدبين لأعمال امتحانات الإعدادية

وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إحتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيه للسادة المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للعام الدراسي 2025 / 2026

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو الإرتقاء بمستوى المعلمين والعملية الإمتحانية



وفي ضوء ذلك أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً لمديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، أمر دفع بقيمة ما تقرر صرفه للسادة المنتدبين لأعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 ، على أساس إحتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيه ، مع التوجيه بإتخاذ اللازم نحو الالتزام بالتعليمات التالية :



يتم إحتساب عدد الأيام الكلية على أساس عدد أيام الامتحانات الفعلية بالإضافة الى أيام التحضير .



- تقوم مديرية التربية والتعليم بتوزيع المبلغ على الادارات التعليمية التابعة لها وفقا للسادة المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية .



تقوم المديرية بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام الوزارة ببيان بالمبالغ المنصرفة موقعا توقيع أول وثان وممهوراً بخاتم شعار الجمهورية .



و كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم ، بسرعة التفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم نحو سرعة الصرف للسادة المستحقين .

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :

إحكام السيطرة على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

ضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بشكل كامل، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

خروج نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 معبرة عن المستوى الحقيقي للطلاب

الالتزام الكامل بالانضباط داخل اللجان.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في هذا الإطار قرر وزير التربية والتعليم أيضاً :