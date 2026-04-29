رسمياً.. 130 جنيها عن كل يوم عمل فعلي للمنتدبين لأعمال امتحانات الإعدادية

وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إحتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيه للسادة المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للعام الدراسي 2025 / 2026
جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو الإرتقاء بمستوى المعلمين والعملية الإمتحانية
وفي ضوء ذلك أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً لمديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، أمر دفع بقيمة ما تقرر صرفه للسادة المنتدبين لأعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 ، على أساس إحتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيه ، مع التوجيه بإتخاذ اللازم نحو الالتزام بالتعليمات التالية :
- يتم إحتساب عدد الأيام الكلية على أساس عدد أيام الامتحانات الفعلية بالإضافة الى أيام التحضير .
- - تقوم مديرية التربية والتعليم بتوزيع المبلغ على الادارات التعليمية التابعة لها وفقا للسادة المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية .
- تقوم المديرية بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام الوزارة ببيان بالمبالغ المنصرفة موقعا توقيع أول وثان وممهوراً بخاتم شعار الجمهورية .
و كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم ، بسرعة التفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم نحو سرعة الصرف للسادة المستحقين .
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني
حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :
- إحكام السيطرة على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
- ضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بشكل كامل، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
- خروج نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 معبرة عن المستوى الحقيقي للطلاب
- الالتزام الكامل بالانضباط داخل اللجان.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في هذا الإطار قرر وزير التربية والتعليم أيضاً :
- الإلتزام بوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من داخل الكتاب المدرسي فقط
- الانتقاء الدقيق لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بما يعزز الحيادية والشفافية.