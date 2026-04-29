ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19439 طن تشمل : 1670 طن علف بنجر و 7500 طن يوريا و 2300 طن مولاس و 1250 طن ملح و 6719 طن بضائع متنوعة .



كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 82640 طن تشمل : 13470 طن قمح و 5800 طن خردة و 50850 طن ذرة و 5767 طن فول و 1686 طن عدس و 2660 طن زيت طعام و 1093 طن خشب زان و 1314 طن حديد .

بينما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1506 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 29 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4164 حاوية مكافئة .

واكد البيان على أنه قد صل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120491 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 23939 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6124 حركة .