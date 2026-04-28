تحرير 50 محضر تموين بالأسواق في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بإشراف مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط حملة مكبرة لتشديد الرقابه علي المخابز والانشطه التموينيه والرقابه علي الاسواق وضبط الأسعار والمخالفات وتشديد الرقابة على كافة مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانة البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابة علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيةبدائره المحافظة.

أسفرت الحملة عن تحرير اجمالى 50 محضر تكوين في مجالات مختلفه كالمخابز والأسواق والمحال التجارية ومحلات الأسماك .

ونبه مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونًا.



جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط.