ميناء دمياط يستقبل 13 سفينه حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33103 طن تشمل : 9550 طن يوريا و 3965 طن علف بنجر و 2031 طن أسمنت و 257 طن بصل و 1110 طن مولاس و 1150 طن ملح و 15040 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65183 طن تشمل : 11892 طن قمح و 5936 طن خردة و 39340 طن ذرة و 200 طن زيت طعام و 7815 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 665 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 314 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2861 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 113594 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 25996 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5951 حركة .