​عمارة: التعليم ومجلس الأمناء وجهان لعملة واحدة غايتها مصلحة الطالب بدمياط

استقبل ياســر عمــارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط المهندس عصــام عمـر، رئيس مجلس أمناء المحافظة، و أعضاء المجلس ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، لبحث عدد من الملفات الهامة التي تخص الميدان التربوي.

​شهد الاجتماع مناقشة موسعة لاستعدادات المدارس وجاهزيتها لاستقبال امتحانات شهر أبريل، بالإضافة إلى وضع الخطوط العريضة وخطة العمل الخاصة بـ امتحانات نهاية العام الدراسي.

وتطرق الحاضرون إلى سبل ضمان توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير العملية الامتحانية بكل دقة وشفافية.

​وخلال اللقاء، أعرب ياسـر عمـاره عن تقديره للدور الذي يقوم به مجلس الأمناء، قائلًا:

​"إن مديرية التربية والتعليم ومجلس الأمناء يمثلان وجهين لعملة واحدة، هدفهما الأول والأخير هو مصلحة أبنائنا الطلاب، والعمل سويًا على توفير المناخ الملائم وتهيئة كافة الظروف لضمان انتظام واستقرار العملية التعليمية.

​​اختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على استمرار اللقاءات الدورية ، لضمان انتظام العملية التعليمية بالمدارس وخروج ماراثون امتحانات نهاية العام بالصورة المشرفة التي تليق بتعليم دمياط.