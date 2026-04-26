330 محضرًا تموينيًا في حملة مكبرة لضبط الأسواق بدمياط

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، بإشراف مجدي عبدالكريم عامر، حملة مكبرة لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والمخالفات.

كما شملت الحملة تشديد الرقابة على كافة مستودعات البوتاجاز، لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، ومتابعة توزيع الحصص، والحد من الغش، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملات التموينية التي نفذتها المديرية عن تحرير إجمالي 330 محضرًا تموينيًا، في مجالات متعددة، منها المخابز والأسواق والمواد البترولية.

ونبّه مجدي عبدالكريم عامر، وكيل الوزارة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وجاءت الحملة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات شريف فاروق، وتعليمات حسام الدين فوزي.