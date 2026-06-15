لأول مرة في تاريخه .. تتويج جولف مدينتي ببطولة دوري الجولف

حقق نادي مدينتي للجولف إنجازاً كبيراً بتتويجه بطلاً لدوري الجولف لموسم 2025 – 2026 وذلك لأول مرة في تاريخه ، ليصبح النادي الوحيد الذى يضم دولاب بطولاته الثلاثية المحلية ، بعدما تمكن من التتويج بلقبي كأس مصر فى الموسم الماضى وكأس السوبر فى افتتاحية الموسم الحالى ثم ضم اليهما بطولة الدورى.

تم تسليم درع الدوري وسط أجواء احتفالية بنادى جولف مدينتى الذى استضاف الجولة الأخيرة من البطولة ، فى حضور رئيس اتحاد الجولف عمر هشام طلعت ونائبه المهندس محمد أنور وعضو مجلس الإدارة محمد وجدى الذين قاموا بتكريم الأبطال فى ختام الموسم الاستثنائى الذى شهد منافسات قوية على جميع الألقاب. ونال نادى جولف مدينتى تقديرا خاصا لاستضافة احتفالية تسليم درع الدوري للعام الخامس على التوالى.

وأكد جوش نورث ، مدير نادي مدينتي للجولف ، أن الفوز بدرع الدوري جاء تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون طوال الموسم، ويمثل نقطة انطلاق نحو المزيد من البطولات، ويُعد امتدادًا لمسيرة النجاحات الكبيرة التي حققها النادي خلال الفترة الماضية.

ويعد نادي مدينتي للجولف أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، نجح منذ تأسيسه في استضافة العديد من البطولات المحلية والدولية ، أبرزها بطولة سلسلة الجولة الآسيوية "الآشيان تور 2022" ، والبطولة العربية للناشئين والسيدات 2025 ، وبطولة مصر الدولية المفتوحة ، أقدم بطولات اللعبة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اختيار جولف مدينتي كأفضل ملعب جولف في مصر و أفريقيا لعدة أعوام متتالية .