أسوان.. غلق وتشميع 58 محلا مخالفا تديره جنسيات غير مصرية بدراو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات، تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الذي شدد خلال جولته الميدانية على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعديات لفرض هيبة الدولة.

أسفرت الجهود المكثفة للحملة عن غلق وتشميع 58 محلاً تجارياً تدار بواسطة جنسيات غير مصرية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وضمان الالتزام بالضوابط القانونية.

نجحت الأجهزة التنفيذية والأمنية في إزالة 11 حالة إشغال طريق كانت تعيق حركة المارة والمركبات، بالإضافة إلى التحفظ على 613 حالة إشغال متنوعة، مما ساهم في إعادة الانضباط العام وإضفاء المظهر الحضاري على شوارع المدينة.

واصلت الأجهزة المعنية بأسوان جهودها الميدانية لضبط الشارع وتحقيق الانضباط، في تحرك قوي يعكس الجدية المطلقة في التصدي للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتجاوزين دون تهاون.

حملات متنوعة

وشهدت الحملة مشاركة موسعة من الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح ، واللواء محمد مجاهد مساعدى مدير أمن أسوان، وبالتنسيق الكامل مع الوحدة المحلية برئاسة سيد سعدى ، ومحمد ممدوح معاون المحافظ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين ، مدعمين بالمعدات الثقيلة لتحقيق الإستجابة السريعة والتنفيذ الفورى .

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة إستمرار هذه الحملات بشكل يومى ومكثف ، وعدم التهاون مع أى مخالفات ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين ، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأنشطة التجارية بدون ترخيص أو بالمخالفة للقانون .

وتؤكد محافظة أسوان إستمرارها فى تطبيق القانون بكل حزم وعدالة على الجميع دون إستثناء.

مع عدم السماح بأى مظاهر للعشوائية أو التعدى على حرم الطريق العام.

ودعوة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أى مخالفات حفاظاً على المظهر الحضارى ، وتحقيق بيئة آمنة ومنظمة تليق بأهالى المحافظة وضيوفها الزائرين مم مختلف دول العالم.