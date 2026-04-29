فرح شعبان عن طلاقها من علي غزلان: ربنا معايا ومش هيسيبني أبدًا.. وأهلي بيدعموني |فيديو

نفت الإعلامية فرح شعبان ما يتردد عن قيامها بالمتاجرة بحياتها الشخصية بعد عودتها إلى علي غزلان للمرة الثالثة ثم طلاقهما، قائلة: «أنا مش محتاجة ريتش علشان أبقى مشهورة».





وقالت فرح شعبان خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة «صدى البلد 2»: «ادعوا لنا بالخير، وربنا يهون عليّ الأيام وتعدي على خير، وربنا معايا ومش هيسيبني أبدًا».

وتابعت: «ربنا يهون عليّ الأيام دي وتعدي على خير، والحمد لله أهلي بيدعموني وواقفين جنبي، وناس كتير قالت لنا بلاش ناخد الخطوة دي، لكن للأسف ما قدرناش نكمل مع بعض، ولما حصلت خلافات قررنا ننفصل على طول بدون أي تفكير».