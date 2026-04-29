فرح شعبان بعد طلاقها من علي غزلان: مش هحرم ابني من أبوه وإحنا أصدقاء

علقت الإعلامية فرح شعبان، تفاصيل انفصالها عن علي غزلان، قائلة:" انا علاقتي كويسة مع الناس وربنا لم يرد أن الموضوع يكمل وإحنا أصدقاء ولا خلاف".



وقالت فرح شعبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" ربنا بيعمل اللي فيه الخير والانفصال تم بشكل رسمي ".



وتابعت فرح شعبان :" انا كنت حابة أن احتفظ بأمور حياتي الشخصية لكن قررت أن اشارك الناس كل تفاصيل حياتي الشخصية واعلنت الانفصال بشكل رسمي على منصاتي على السوشيال ميديا".



وأكملت فرح شعبان :" أنا مش ملاك وأكيد أنا إنسانة وعندي أخطاء والواحد بيحاول يكون أحسن"، مضيفا:" إحنا فيه بنا عشرة وأيام جميلة ومش هندخل في خلافات بسبب ابني ومش هحرم ابني من أبوه ".

