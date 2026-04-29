فرح شعبان ترد على الانتقادات: «مش محتاجة ريتش علشان أبقى مشهورة»

ردّت الإعلامية فرح شعبان على الأقاويل التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغلالها حياتها الشخصية، بعد عودتها إلى علي غزلان للمرة الثالثة ثم طلاقهما، مؤكدة أن ذلك من طبيعة حياة المشاهير، قائلة: «أنا مش محتاجة ريتش علشان أبقى مشهورة».

وتابعت، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة «صدى البلد 2»: «ربنا يهون عليّ الأيام دي وتعدي على خير، والحمد لله أهلي بيدعموني وواقفين جنبي، وناس كتير قالت لنا بلاش ناخد الخطوة دي، لكن للأسف ما قدرناش نكمل مع بعض، ولما حصلت خلافات قررنا ننفصل على طول من غير تفكير».

وطالبت فرح شعبان محبيها بالدعاء لها خلال الفترة الحالية، لمرورها بظروف صعبة، قائلة: «ادعوا لنا بالخير، وربنا يهون عليّ الأيام وتعدي على خير، وربنا معايا ومش هيسيبني أبدًا».