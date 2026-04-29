نحو سيادة الطاقة.. مصر تتحول إلى نموذج جديد في إنتاج الكهرباء المتجددة
قوة مشتركة.. السفير ماجد عبدالفتاح: تهديدات المنطقة تتطلب رؤية عربية موحدة لمواجهة التحديات | فيديو
شريف عامر: واشنطن تميل للحصار بدل الضربات العسكرية.. والضغط الاقتصادي على إيران أكثر فاعلية
ترامب: مفاوضات واشنطن وطهران تنتقل إلى الهاتف بدل الطاولة
خالد الغندور: الخطيب أسطورة رياضية وانتقاده يجب أن يكون بموضوعية واحترام
اول تعليق من الموسيقيين على إشارة أمير عيد الخارجة |خاص
من الهزيمة إلى الذهب.. لقطة مستحيلة لـ عبد الله حسونة تبهر العالم |خاص
مهاجما الناتو وبريطانيا.. ترامب: خيبتم آمالنا في حرب إيران
تحذير.. هذه الأدوية تسبب انخفاض ضغط الدم
فرح شعبان عن طلاقها من علي غزلان: ربنا معايا ومش هيسيبني أبدًا.. وأهلي بيدعموني |فيديو
السفير المصري بڤيينا يقيم حفل عشاء على شرف البابا تواضروس | صور
هدفنا 10 ميداليات في «البحر المتوسط».. «الشاذلي»: بطولة كأس مصر للزعانف محطة لاختيار منتخب 2026
هدفنا 10 ميداليات في «البحر المتوسط».. «الشاذلي»: بطولة كأس مصر للزعانف محطة لاختيار منتخب 2026

سامح الشاذلي

أكد سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، أن بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف، التي أُقيمت على مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، تمثل محطة رئيسية لاختيار عناصر منتخب مصر استعدادًا للبطولات الدولية المقبلة خلال موسم 2026.

واختُتمت منافسات بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف بمشاركة قياسية بلغت 2500 سبّاح وسبّاحة يمثلون 106 أندية، في واحدة من أقوى النسخ فنيًا وتنظيميًا، وسط منافسة محتدمة على صدارة الترتيب العام حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضح الشاذلي، في تصريحاته، أن البطولة شهدت مستويات فنية متميزة، قائلًا: «أسفرت المنافسات عن الاستقرار المبدئي على قائمة تضم نحو 10 لاعبين ولاعبات للمشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار، المقرر إقامتها في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 22 إلى 30 يونيو».

وأكمل: «المنتخب سيفتقد جهود البطل طارق حسن بسبب ارتباطه بامتحانات الثانوية العامة، مع تأكيد دعمنا الكامل له في هذه المرحلة المهمة، على أن يعود للمشاركة في البطولات التالية».

وأضاف: «منتخب مصر يطمح لتحقيق نتائج قوية في بطولة العالم، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، خاصة في سباقات المياه المفتوحة، التي حافظت فيها مصر على صدارة التصنيف العالمي لمدة ثلاث سنوات متتالية، متفوقة على مدارس أوروبية وعالمية كبيرة».

وفيما يخص البطولات القادمة، قال: «دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في مدينة تارانتو الإيطالية خلال شهر أغسطس تمثل هدفًا استراتيجيًا للاتحاد، ونتوقع حصد ما بين 8 إلى 10 ميداليات في ظل مشاركة أفضل العناصر».

وأوضح: «الإنجاز الذي تحقق في النسخة السابقة من ألعاب البحر المتوسط الشاطئية بحصد 8 ميداليات في السباحة بالزعانف من أصل 9 ميداليات لمصر، يعكس قوة المنتخب وقدرته على المنافسة، ويحظى بتقدير ودعم اللجنة الأولمبية المصرية».

واستطرد: «نعمل على إقامة معسكر إعداد مكثف خلال شهر يوليو للوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية قبل السفر إلى إيطاليا، لأننا نستهدف تعزيز الحضور المصري في سباقات المسافات القصيرة إلى جانب تفوقنا في المسافات الطويلة».

واختتم الشاذلي تصريحاته قائلًا: «أتوجه بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في تنظيم بطولة كأس مصر، من الأجهزة الإدارية وهيئة استاد القاهرة واللجنة العليا للحكام، بالإضافة إلى الأندية والمدربين واللاعبين وأولياء الأمور، وأؤكد أن هذا التنظيم يعكس تطور منظومة اللعبة في مصر، وأتمنى استمرار النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية».

ويُذكر أن نادي إنبي تمكن من حسم لقب الترتيب العام بعد أداء ثابت ومميز طوال أيام البطولة، فيما جاء نادي التم في المركز الثاني، والبنك الأهلي ثالثًا، ليؤكد الثلاثي تفوقه كأبرز القوى التنافسية في البطولة.

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

يوسف محمد

واقعة يوسف محمد تتكرر.. توقف عضلة القلب لطفل أهناسيا في سباق للسباحة

اسعار النفط

أسعار النفط العالمية تسجل ارتفاعا قويا بنسبة 6%

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقول لقد استسلمنا

بوتين وترامب

‏الكرملين: بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب بشأن إيران

بالصور

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى

معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6

تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري

فيديو

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

المزيد

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد