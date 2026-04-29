هدفنا 10 ميداليات في «البحر المتوسط».. «الشاذلي»: بطولة كأس مصر للزعانف محطة لاختيار منتخب 2026

أكد سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، أن بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف، التي أُقيمت على مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، تمثل محطة رئيسية لاختيار عناصر منتخب مصر استعدادًا للبطولات الدولية المقبلة خلال موسم 2026.

واختُتمت منافسات بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف بمشاركة قياسية بلغت 2500 سبّاح وسبّاحة يمثلون 106 أندية، في واحدة من أقوى النسخ فنيًا وتنظيميًا، وسط منافسة محتدمة على صدارة الترتيب العام حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضح الشاذلي، في تصريحاته، أن البطولة شهدت مستويات فنية متميزة، قائلًا: «أسفرت المنافسات عن الاستقرار المبدئي على قائمة تضم نحو 10 لاعبين ولاعبات للمشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار، المقرر إقامتها في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 22 إلى 30 يونيو».

وأكمل: «المنتخب سيفتقد جهود البطل طارق حسن بسبب ارتباطه بامتحانات الثانوية العامة، مع تأكيد دعمنا الكامل له في هذه المرحلة المهمة، على أن يعود للمشاركة في البطولات التالية».

وأضاف: «منتخب مصر يطمح لتحقيق نتائج قوية في بطولة العالم، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، خاصة في سباقات المياه المفتوحة، التي حافظت فيها مصر على صدارة التصنيف العالمي لمدة ثلاث سنوات متتالية، متفوقة على مدارس أوروبية وعالمية كبيرة».

وفيما يخص البطولات القادمة، قال: «دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في مدينة تارانتو الإيطالية خلال شهر أغسطس تمثل هدفًا استراتيجيًا للاتحاد، ونتوقع حصد ما بين 8 إلى 10 ميداليات في ظل مشاركة أفضل العناصر».

وأوضح: «الإنجاز الذي تحقق في النسخة السابقة من ألعاب البحر المتوسط الشاطئية بحصد 8 ميداليات في السباحة بالزعانف من أصل 9 ميداليات لمصر، يعكس قوة المنتخب وقدرته على المنافسة، ويحظى بتقدير ودعم اللجنة الأولمبية المصرية».

واستطرد: «نعمل على إقامة معسكر إعداد مكثف خلال شهر يوليو للوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية قبل السفر إلى إيطاليا، لأننا نستهدف تعزيز الحضور المصري في سباقات المسافات القصيرة إلى جانب تفوقنا في المسافات الطويلة».

واختتم الشاذلي تصريحاته قائلًا: «أتوجه بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في تنظيم بطولة كأس مصر، من الأجهزة الإدارية وهيئة استاد القاهرة واللجنة العليا للحكام، بالإضافة إلى الأندية والمدربين واللاعبين وأولياء الأمور، وأؤكد أن هذا التنظيم يعكس تطور منظومة اللعبة في مصر، وأتمنى استمرار النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية».

ويُذكر أن نادي إنبي تمكن من حسم لقب الترتيب العام بعد أداء ثابت ومميز طوال أيام البطولة، فيما جاء نادي التم في المركز الثاني، والبنك الأهلي ثالثًا، ليؤكد الثلاثي تفوقه كأبرز القوى التنافسية في البطولة.