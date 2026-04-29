مخاوف إسرائيلية من “تآكل الردع”.. تل أبيب تضغط لتسريع المسار التفاوضي مع لبنان
دعاء جوف الليل لقضاء الحاجة بسرعة.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير تفتح أبواب الفرج
استعدادات مكثفة لبدء صرف معاشات مايو.. غدا
سنتكوم: إحباط 42 محاولة خرق إيرانية للحصار البحري على مضيق هرمز
البحرية الإسرائيلية تعترض أسطول الصمود قرب جزيرة كريت اليونانية
نقب بنفسك عن الذهب.. 10 معلومات عن تعديلات قانون الثروة المعدنية
حال الانتصار على الأهلي.. الزمالك يرصد مكافأة 100 ألف جنيه لكل لاعب
نقاشات عادية.. أضا يكشف حقيقة مشادة مجلس الزمالك بسبب تذاكر القمة
رئيس الإسماعيلي: لم نطلب إلغاء الهبوط رسميًا.. وتمسّك كامل ببقاء الدراويش في الدوري
نصف ساعة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب
نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي
إتاحة التنقيب والتراخيص في 30 يوما.. تفاصيل تعديل لائحة قانون الثروة المعدنية
السفير ماجد عبد الفتاح: كل دولة عربية تمتلك حق الفيتو داخل الجامعة العربية بشأن القرارات المصيرية

السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة
السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة
محمود محسن

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنّه لا يوجد داخل منظومة الجامعة العربية مجلس للسلم والأمن على غرار ما هو موجود في الاتحاد الأفريقي، موضحاً أن هذا الغياب يطرح تساؤلات حول آلية إدارة أي قوة عربية مشتركة في حال إنشائها، خاصة فيما يتعلق بمرجعية القيادة والقرار.


وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  الاتحاد الأفريقي يعتمد على مجلس السلم والأمن الذي يضم 15 دولة يتم انتخابها بشكل دوري من بين 43 دولة، بما يضمن آلية مؤسسية واضحة لإدارة مثل هذه الملفات، بينما سبق أن صدر قرار داخل الجامعة العربية بإنشاء مجلس مشابه لكنه لم يتم تفعيله وظل معطلاً.

وأوضح أن عدم وجود توافق عربي بشأن مثل هذه الهياكل لا يعود إلى وجود طرف يسعى للتعطيل، وإنما إلى اختلاف وجهات النظر بين الدول حول عدد من القضايا، من بينها أماكن تمركز أي قوات مشتركة، إضافة إلى حساسية بعض الاعتبارات السيادية التي تناقش داخل الإطار العربي دون التوصل إلى توافق نهائي بشأنها.

وتابع السفير ماجد عبد الفتاح أن مبدأ العمل داخل جامعة الدول العربية يقوم على توافق الآراء، بحيث لا تُتخذ القرارات إلا بالإجماع، مشيراً إلى أن لكل دولة عضو حق الاعتراض على القرارات المصيرية، لا سيما في الملفات الدفاعية، وهو ما يفسر تعثر العديد من المبادرات المرتبطة بالأمن الجماعي، رغم طرح فكرة الجيش العربي الموحد واتفاقية الدفاع المشترك منذ خمسينيات القرن الماضي دون اكتمال تنفيذها حتى الآن.

السفير ماجد عبد الفتاح الجامعة العربية الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي قوة عربية مجلس السلم والأمن

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

يوسف محمد

واقعة يوسف محمد تتكرر.. توقف عضلة القلب لطفل أهناسيا في سباق للسباحة

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

دوالى القدمين

بالأعشاب والخل.. إليك طرق طبيعية لعلاج دوالي القدمين

الكرواسون

طريقة عمل الكرواسون بمذاق شهي

علاج الأظافر

هتبقى جميلة وقوية .. طرق علاج تقصف الأظافر

أرباح فولفو للسيارات تتراجع بأقل من المتوقع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

عشان ماتتسممش.. اعرف علامات فساد السمك النيء والمطبوخ

التهاب المعدة.. الأعراض والأسباب والعلاج

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

