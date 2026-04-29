السفير ماجد عبد الفتاح: الجامعة العربية بادرت برفض العدوان الإيراني منذ بدايته

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنّ المرحلة الحالية تفرض ضرورة تعزيز الوجود العربي في المحافل التفاوضية الدولية، خاصة أن التطورات الجارية تمس بشكل مباشر الأمن والسيادة العربية، لا سيما في منطقة الخليج.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ جامعة الدول العربية كانت من أوائل الجهات التي بادرت بالإعراب عن استنكارها ورفضها للعدوان الإيراني على دول الخليج منذ اندلاع الأحداث في 28 فبراير، مشيراً إلى أن مصر تحركت سريعاً في إطار تفعيل مفهوم الأمن الجماعي العربي، وإعادة طرح أفكار سبق مناقشتها في أطر تنفيذية، لكنها لم تحظَ بقبول كامل خلال القمم العربية.

وتابع، أن الصدمة الخليجية من هذا العدوان جعل ردود الفعل في دول الخليج أكثر حدة مقارنة ببقية الدول العربية، رغم وجود إدانات واستنكارات واسعة، لافتاً إلى أن هناك شعوراً لدى دول الخليج بأن أمنها يأتي في المقام الأول، ثم يمتد بعد ذلك إلى باقي الأمن العربي، وهو أمر مفهوم في ظل الظروف الراهنة.

وأشار السفير ماجد عبد الفتاح إلى أن هذا الواقع قد يدفع بعض الدول إلى البحث عن ترتيبات أمنية منفردة، وهو ما بدأ يظهر بالفعل من خلال اتفاقات تعاون عسكري ودفاع مشترك بين بعض الدول، مثل الاتفاقات القائمة بين السعودية وباكستان، محذراً من أن تعدد هذه التحالفات قد يؤدي إلى تباين في الأجندات الإقليمية مستقبلاً.

