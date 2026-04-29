لبنان يتمسك بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل ويدعو للضغط على تل أبيب

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن تمسكه بخيار المفاوضات المباشرة، مؤكداً أن الدولة اللبنانية لا تزال متمسكة بهذا المسار في التعامل مع التصعيد القائم، مع الدعوة إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كخطوة أساسية تمهد لبدء هذه المفاوضات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس اللبناني أشار إلى انتظار تحديد موعد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضطلع بدور الوسيط في هذه العملية، وذلك من أجل الشروع في المفاوضات على مستوى المفاوضين، بعد عقد اجتماعين سابقين في واشنطن على مستوى سفيري البلدين.

وتابع أن هذه الاجتماعات التمهيدية شملت لقاءات بين السفير اللبناني في واشنطن ونظيره الإسرائيلي، في إطار التحضير لمرحلة التفاوض المباشر، مشيراً إلى أن الرئاسة اللبنانية أكدت في الوقت ذاته أنها لم تمنح أي ضوء أخضر لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ما يعكس تمسك لبنان بوقف التصعيد كمدخل رئيسي لأي تحرك تفاوضي.