قرعة لاختيار ثلاثة من الأمهات المثاليات لمنحهن رحلات عمرة بدمياط



شهد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، بالكوبرى التاريخى ، إجراء قرعة لاختيار ثلاثة من الأمهات المثاليات لمنحهن رحلات عمرة شاملة التكاليف مقدمة من عبد المنعم قتيلو .

حيث حضر فاعليات القرعة الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و طارق الشوربجى مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، وبدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطفل مسلم عراقى

فيما وقد ألقى " المحافظ " كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة بتواجده مع الامهات فى هذه اللحظة الكريمة ، لنشهد إجراء قرعة لثلاث رحلات عمرة لرموز العطاء والتضحية ، لأمهات قدمن أسمى معانى الحب والإخلاص.

كما أعرب عن سعادته بلقائه مع الأمهات المثاليات للمرة الثانية ، للتأكيد على أن تكريم الأم لايقتصر على يوم واحد ، بل هو واجب دائم علينا فهى أساس الأسرة ونبع الحنان الذى لاينضب ، صانعة الأجيال .

وأضاف " محافظ دمياط " أن تكريم الأمهات المثاليات اليوم ومنحهن فرصة أداء مناسك عمرة هى رسالة تقدير حقيقية لكل أم ضحت من أجل أبنائها، وسهرت الليالى وتحملت الصعاب ، فاستحقت بكل جدارة هذا التكريم المعنوى العظيم.

وتوجه " المحافظ " بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم فى هذا العمل الكريم ، وفى المقدمة عبد المنعم قتيلو لما يبذله من جهود طيبة لدعم العمل المجتمعى وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.

وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " أن محافظة دمياط ستظل داعمة لجهود التلاحم المجتمعى ، و تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأم المصرية تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

هذا وقد شهد " محافظ دمياط " إجراءات القرعة التى فازت خلالها الأم همت المتولى والدة الجندى الشهيد أحمد عوضين عبد السلام إسماعيل، والأم أمل السيد درغام والأم عزة أحمد ناصف ، كما قام الأستاذ عبد المنعم قتيلو بإهداء رحلة عمرة للأم ندى عبد المنعم والدة القارىء الطفل مسلم عراقى ، حيث توجه " المحافظ " بالتهنئة إلى الأمهات الفائزات داعياً الله ان يتقبل عمرتهن ويبارك فى اعمارهن ويحفظ جميع امهات مصر ، كما دعا الأمهات الفائزات بالدعاء لمصر بالاراضى المقدسة بأن يحفظها من كل مكروه وسوء