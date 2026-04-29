الإسكان: طرح كراسة شروط سكن لكل المصريين غدا.. وفائدة 8% لمحدودي الدخل حتى 20 عاما

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن وزارة الإسكان ستطرح اعتبارًا من غدٍ كراسة الشروط الخاصة بمبادرة “سكن لكل المصريين”، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين من محدودي الدخل.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المشروع يأتي في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمطورين العقاريين، لتنفيذ وحدات سكنية بالمدن الجديدة على مساحة تصل إلى 83 فدانًا، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على السكن.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الوحدات المطروحة، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، لافتًا إلى أن نظام التمويل يتيح فائدة 8% متناقصة، مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية عن المستفيدين.



وأضاف أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من أبرزها عدم حصول المواطن مسبقًا على وحدة سكنية مدعومة من الدولة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.