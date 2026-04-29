أمير عيد يتصدّر «الترند» بعد واقعة مثيرة للجدل في عزاء والد طليقته |تفاصيل

تصدّر اسم الفنان أمير عيد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد واقعة أثارت جدلًا واسعًا أثناء حضوره عزاء والد طليقته.



وجاءت حالة الجدل عقب قيامه بإشارة اعتبرها البعض “غير لائقة” تجاه عدد من المصورين المتواجدين في محيط العزاء، وهو ما أثار استياءً بين الحضور، خاصة في مناسبة يغلب عليها طابع الحزن والاحترام.



وقرر عدد من المصورين الانسحاب من محيط العزاء، اعتراضًا على التصرف، مؤكدين أنه لا يتناسب مع طبيعة الحدث، ويُعد إهانة لهم.



كان قد تم تشييع جثمان والد الفنانة ليلى فاروق أول أمس الإثنين، حيث أُقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين.



وحرص أمير عيد على مساندة طليقته خلال مراسم الجنازة، حيث شارك في حمل النعش إلى جانب كل من تامر هاشم وزاب ثروت، في لفتة إنسانية لاقت تفاعلًا من البعض، رغم الجدل الذي أثير لاحقًا.