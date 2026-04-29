نادي سيليا يستضيف الحدث لأول مرة.. بدء بطولة الجمهورية للإسكواش للرواد غدا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الجمهورية للاسكواش، عن اكتمال كافة الاستعدادات لاستضافة منافسات «الرواد» ، في نادي سيليا الرياضي ، وذلك لأول مرة في تاريخ النادي منذ افتتاحه.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الرواد غدا الخميس 30 أبريل، وتستمر حتى بعد غد يوم الجمعة 1 مايو، بمشاركة 38 لاعبًا من مختلف الأندية. وتُقام المباريات من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساءً، في أجواء تنافسية قوية .

يشار الى أن نادي سيليا الرياضي يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويُعد أحد الأندية المتميزة لمجموعة طلعت مصطفى.

ويضم النادي بنية تحتية رياضية متكاملة، ليشكل وجهة مثالية لعشاق الرياضة والأنشطة الترفيهية.