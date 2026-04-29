هند الضاوي: قوة مصر تظهر في التحديات.. ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منها رغم الأزمات

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الحرب الامريكية الإيرانية الأخيرة كشفت أهمية النظر إلى تداعياتها على مصر وعلى مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن الكثيرين لم يتوقفوا عند حقيقة أن مصر كانت تمر بظروف اقتصادية صعبة، مثلها مثل باقي الدول.

وتساءلت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، عبر شاشة «القاهرة والناس»، عن السبب الذي جعل مصر، رغم وضعها الاقتصادي، الدولة التي لم يفكر أي طرف من أطراف الصراع في الاقتراب منها حتى على سبيل التجربة، مؤكدة أن ذلك يعكس إدراك الجميع لحجم قدرات مصر وقوتها.

وأضافت هند الضاوي أن قوة الدول الحقيقية تُقاس في أوقات التحديات، لافتة إلى أن مصر تثبت في كل أزمة أنها دولة كبيرة وقادرة، ولا تتأثر بالمراحل الصعبة أو الضغوط المختلفة، مشيرة إلى أن العديد من دول العالم تدرك جيدًا قوة مصر ومكانتها، موضحة أن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والموارد تُعد أمرًا طبيعيًا في ظل الظروف العالمية.

وشددت هند الضاوي على أن مصر تمثل نموذجًا يُدرّس في السياسة، بفضل قدرتها على إدارة الأزمات وتجاوز التحديات، إلى جانب دورها المتوازن في معالجة قضايا منطقة الشرق الأوسط، ودعم الحلفاء والأشقاء انطلاقًا من مبادئ إنسانية تهدف إلى تحقيق السلام.