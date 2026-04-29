قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير المصري بڤيينا يقيم حفل عشاء على شرف البابا تواضروس | صور
هدفنا 10 ميداليات في «البحر المتوسط».. «الشاذلي»: بطولة كأس مصر للزعانف محطة لاختيار منتخب 2026
«القمة 132».. طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك | بالأسماء
القضية رقم 15.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك.. تفاصيل
الزمالك يتصدر.. 7 أندية مصرية معاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد من الفيفا
بقيادة رونالدو.. النصر يهزم أهلي جدة 2-0 في الدوري السعودي
اللواء عادل العمدة: المقاتل يظل العنصر الحاسم .. ولا غنى عن السلاح التقليدي في المعارك | فيديو
الإسكان: طرح كراسة شروط سكن لكل المصريين غدا.. وفائدة 8% لمحدودي الدخل حتى 20 عاما
أرسنال يتقدّم بهدف على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول
بناشد المتضررات بالتقدم ببلاغات رسمية.. أول تعليق من محامي محمد طاهر صاحب بيت فاطم
أمير عيد يتصدّر «الترند» بعد واقعة مثيرة للجدل في عزاء والد طليقته |تفاصيل
صدمة للزمالك قبل قمة الأهلي .. فيفا يعلن إيقاف قيد رقم 15
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عطلة رسمية 5 أيام.. أول أيام عيد الأضحى 2026

اجازة عيد الأضحى
اجازة عيد الأضحى
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى 2026 التي يفصلنا عنها حوالي شهر من الآن، وكذلك يوم عرفة العظيم، حيث تعد هذه هي العطلة الاطول خلال الإجازات الرسمية2026 للقطاعين الحكومي و الخاص.

موعد وقفة عرفات 2026


وكشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1447 هـ فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026، فيما ستكون وقفة عرفات فلكيًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ولتبدأ اجازة عيد الاضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

 موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

بحسب أجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

عدد أيام اجازة عيد الأضحى 

وجاءت تفاصيل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 كالتالي:

  • الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات
  • الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى
  • الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد
  • الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد
  • السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة ضمن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وهي من أطول العطلات الرسمية خلال العام.

موعد عيد الأضحى فلكياً 2026

تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الأضحى 2026 من المتوقع أن يوافق يوم الخميس 28 مايو 2026، بينما تحل وقفة عرفات يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وهو اليوم الذي يشهد وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في أعظم أركان الحج.

ورغم دقة الحسابات الفلكية، فإن الموعد النهائي يعتمد بشكل رسمي على الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، والتي تعلنها الجهات المختصة في الدولة.

الإجازة في القطاعين العام والخاص

تشمل إجازة عيد الأضحى جميع العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وفي حال استلزم العمل تشغيل الموظف خلال أيام العيد، يلتزم صاحب العمل بمنحه أجرًا مضاعفًا أو يوم راحة بديل وفقًا لقانون العمل المصري، بما يضمن حقوق العاملين ويحافظ على التوازن بين احتياجات العمل والإجازات الرسمية.

اجازة عيد الاضحى عيد الاضحى وقفة عرفات موعد وقفة عرفات اجازة رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء صفر.. تمويل جديد يُتيح للمواطنين تركيب ألواح شمسية بأقساط مريحة وبدون مقدم

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

محافظ دمياط

قرعة لاختيار ثلاثة من الأمهات المثاليات لمنحهن رحلات عمرة بدمياط

جانب من الاحتفالية

ملحمة سيناء.. رؤية الأجيال لمواجهة التحديات| احتفالية بإعلام الوادي الجديد

بالصور

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

فيديو

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد