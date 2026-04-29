عطلة رسمية 5 أيام.. أول أيام عيد الأضحى 2026

ارتفعت عمليات البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى 2026 التي يفصلنا عنها حوالي شهر من الآن، وكذلك يوم عرفة العظيم، حيث تعد هذه هي العطلة الاطول خلال الإجازات الرسمية2026 للقطاعين الحكومي و الخاص.

موعد وقفة عرفات 2026



وكشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1447 هـ فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026، فيما ستكون وقفة عرفات فلكيًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ولتبدأ اجازة عيد الاضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

بحسب أجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

عدد أيام اجازة عيد الأضحى

وجاءت تفاصيل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 كالتالي:

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى

الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة ضمن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وهي من أطول العطلات الرسمية خلال العام.

موعد عيد الأضحى فلكياً 2026

تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الأضحى 2026 من المتوقع أن يوافق يوم الخميس 28 مايو 2026، بينما تحل وقفة عرفات يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وهو اليوم الذي يشهد وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في أعظم أركان الحج.

ورغم دقة الحسابات الفلكية، فإن الموعد النهائي يعتمد بشكل رسمي على الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، والتي تعلنها الجهات المختصة في الدولة.

الإجازة في القطاعين العام والخاص

تشمل إجازة عيد الأضحى جميع العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وفي حال استلزم العمل تشغيل الموظف خلال أيام العيد، يلتزم صاحب العمل بمنحه أجرًا مضاعفًا أو يوم راحة بديل وفقًا لقانون العمل المصري، بما يضمن حقوق العاملين ويحافظ على التوازن بين احتياجات العمل والإجازات الرسمية.