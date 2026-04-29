الأهلي يفوز على ماكتاون فلايرز النيجيري في ثالت جولات تصفيات BAL

فاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على نظيره ماكتاون فلايرز النيجيري بنتيجة 89/80، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعة الصحراء بتصفيات بطولة إفريقيا للأندية «BAL»، المقامة بالمغرب.

أقيمت المباراة على صالة مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ونجح الأهلي في فرض تفوقه منذ البداية، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 29/23، قبل أن يعزز تقدمه بنهاية الفترة الثانية بنتيجة 52/47.

وواصل الفريق أفضليته خلال الفترة الثالثة التي انتهت بنتيجة 69/66، ليحسم اللقاء في النهاية لصالحه بنتيجة 89/80.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للفريق، بعدما تفوق على فيلا دي داكار السنغالي في الجولة الثانية بنتيجة 76/72، فيما كان قد استهل مشواره بهزيمة بنتيجة 69/68 أمام الإفريقي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة كينجز الإيفواري يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

ويخوض الأهلي منافسات المجموعة إلى جانب كل من: الفتح الرباطي، وكينجز الإيفواري، والإفريقي التونسي، وفلايرز النيجيري، وفيلا دي داكار السنغالي.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة مع الفريق في المغرب كلًا من: سيف سمير، إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندي، أحمد أبو العلا «بيبو»، مالك ياسر، بيبو زهران، زاك لوفتون، جوناثان جوردن، كيفن مورفي، أوسايي أوسيفو، يوسف الغايش.

فيما يضم الجهاز الفني للفريق: طارق الغنام مدير الفريق، ولينوس جافريل مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي دياسطي مدربًا مساعدًا، وياسر عبد الله محلل الأداء، وصلاح رجب طبيب الفريق، وأحمد حسن إخصائي العلاج الطبيعي.