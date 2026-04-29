اللواء عادل العمدة: المقاتل يظل العنصر الحاسم .. ولا غنى عن السلاح التقليدي في المعارك | فيديو

قال اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ طبيعة الحروب قد شهدت تحولات كبيرة في شكلها وأدواتها نتيجة التغيرات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، موضحًا أن الواقع الحالي يفرض أنماطًا جديدة من الصراعات تختلف عن الحروب التقليدية التي كانت سائدة في السابق.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط يعكس هذا التحول بوضوح، حيث تدور صراعات بين أطراف إقليمية ودولية باستخدام أدوات متطورة.

ولفت إلى أن المواجهات الحالية لم تعد تعتمد بشكل أساسي على المعارك البرية، بل أصبحت تعتمد على القوة الجوية والفضاء، من خلال استخدام الصواريخ والطائرات، إلى جانب الهجمات السيبرانية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة.

وأشار المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية إلى أن هذا التطور لا يعني الاستغناء عن السلاح التقليدي، مؤكدًا أن عناصر القوة التقليدية مثل الدبابة والصاروخ والمقاتل لا تزال تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة القتال، حيث لم يتم حتى الآن إلغاء دورها في حسم الصراعات العسكرية.

وذكر، أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في أي معركة، موضحًا أن المقاتل هو الرهان الحقيقي الذي تعتمد عليه الدول، مهما بلغ التطور التكنولوجي في الأسلحة والمعدات، مشددًا على أن كفاءة المقاتل وتدريبه واستعداده وروحه المعنوية تمثل الأساس في تحقيق النصر، وأن الإنسان سيبقى دائمًا محور العملية القتالية.



