القضية رقم 15.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك.. تفاصيل

واجه نادي الزمالك ضربة جديدة على صعيد ملف القيد، بعدما وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عقوبة إيقاف قيد جديدة على القلعة البيضاء، دون الكشف عن الطرف المتسبب في القرار.

وكتب الإعلامي احمد عبد الباسط عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"القضية رقم 15.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك".

و الجدير بالذكر ان بهذا القرار، يرتفع عدد قضايا إيقاف القيد الموقعة على نادي الزمالك إلى 15 قضية، وهو ما يزيد من تعقيد موقف النادي فيما يتعلق بإبرام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويُعتبر ملف إيقاف القيد أحد أبرز الأزمات التي تواجه إدارة الزمالك في الوقت الحالي، في ظل استمرار القضايا المرفوعة ضد النادي داخل أروقة الاتحاد الدولي، خاصة أن الأحكام الصادرة بشأنها نهائية ولم يتم التوصل حتى الآن إلى تسويات أو حلول تتيح رفع العقوبات.

وقد تسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية للتحرك من أجل إنهاء هذه الأزمة، سواء من خلال سداد المستحقات أو الوصول إلى اتفاقات مع الأطراف صاحبة القضايا، تمهيدًا لرفع إيقاف القيد وفتح باب التعاقدات مجددًا.