بتروجت يعبر الجيش الغاني ويتأهل لربع نهائي بطولة أفريقيا للطائرة.. والزمالك يغيب عن النسخة الحالية

واصل فريق رجال الكرة الطائرة بنادي بتروجت تألقه في بطولة أفريقيا للأندية المقامة في رواندا، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الجيش الغاني بنتيجة 3-1، في إطار منافسات دور الـ16 من البطولة.

وكان بتروجت قد أنهى دور المجموعات بانتصار كبير على الجيش الرواندي بنتيجة 3-0، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة في الأدوار الإقصائية.

وتمكن الفريق المصري من تحقيق سلسلة نتائج إيجابية خلال مشواره في البطولة، حيث بدأ مشواره بخسارة أمام نيمو ستارز الأوغندي، قبل أن يعود بقوة ويحقق الفوز على بطل زيمبابوي، ثم يتغلب على الجمارك النيجيري، ويختتم دور المجموعات بانتصار على ليتو الكاميروني.

وتضم قائمة بتروجت المشاركة في البطولة مجموعة من اللاعبين، أبرزهم: كريم فرج محمد حماد، عمر أكرم سيد موسى، شهاب طارق نبيل، محمد ممدوح علي عبد الرحيم، أحمد صابر جمال الدين، إلى جانب اللاعب البرازيلي ألان باتريك، بالإضافة إلى عدد من العناصر الأخرى التي تمثل القوام الأساسي للفريق.

وفي سياق متصل، تشهد النسخة الحالية من البطولة غياب نادي الزمالك، بعد اعتذاره عن عدم استكمال إجراءات المشاركة، في ظل تراجع النتائج المحلية وخسارة الفريق لجميع البطولات خلال الموسم الحالي.

ويأمل بتروجت في مواصلة نتائجه القوية بالمنافسة القارية، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه الفريق حتى الآن في البطولة.