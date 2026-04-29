بالأعشاب والخل.. إليك طرق طبيعية لعلاج دوالي القدمين

تتعد طرق علاج دوالي القدمين ولكن يفضل البعض الطرق الطبيعية لعلاجها خاصة بعد إثبات فوائد بعضها في الدراسات العلمية.

ووفقا لموقع فري ويل هيلث نكشف لكم طرق علاج دوالي القدمين.

مستخلص كستناء الحصان

يُعدّ نبات كستناء الحصان ( Aesculus hippocastanum ) من أكثر العلاجات البديلة شيوعًا لعلاج الدوالي والقصور الوريدي المزمن (وهي حالة ذات صلة) و المكون النشط في كستناء الحصان هو مركب يُسمى الإيسين، والذي قد يُساعد في تخفيف آلام وتورم الساق عند استخدامه موضعيًا.

مستخلصات بذور العنب ولحاء الصنوبر

يحتوي كل من مستخلص بذور العنب ( Vitis vinifera ) ومستخلص لحاء الصنوبر ( Pinus maritima ) على بروانثوسيانيدين قليل الوحداتالمركبات العضوية المتطايرة (OPCs)، وهي مضادات أكسدة يبدو أنها تقوي بنية النسيج الضام للأوعية الدموية وتقلل الالتهاب.

تشير 11 دراسة أولية إلى أن المركبات العضوية المتطايرة قد تساعد الأشخاص المصابين بدوالي الأوردة.

مكنسة الجزار

نبات مكنسة الجزار ( Ruscus aculeatus )، المعروف أيضاً باسم نبات البقس أو نبات الركبة، هو عشب يستخدم لدعم صحة الأوردة ويحتوي على مركبات تسمى روسكوجينينوالتي يُعتقد أنها تقوي الكولاجين في جدران الأوعية الدموية وتحسن الدورة الدموية.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للأكسدة، مما قد يُحسّن تدفق الدم والدورة الدموية.

أشارت نتائج إحدى التجارب السريرية العشوائية المضبوطة، التي نُشرت عام ٢٠١٦ في مجلة الطب التكميلي والبديل القائم على الأدلة، إلى أن الاستخدام الموضعي لخل التفاح له تأثير إيجابي على أعراض الدوالي، لا سيما عند دمجه مع علاجات أخرى غير جراحية وأفاد المرضى بانخفاض الألم والتورم والحكة.