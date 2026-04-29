نجم الزمالك السابق: حظوظ القمة متساوية وتراجع الأهلي قد يمنحه دافعا قويا للفوز

كشف الإعلامي أمير هشام عن تصريحات نجم الزمالك السابق أيمن يونس عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي.

وقال أيمن يونس نجم الزمالك السابق :"حظوظ القمة متساوية وتراجع الأهلي قد يمنحه دافعًا قويًا للفوز ".



تتجه الأنظار إلى مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بـالدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق اللقب، وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين.



وتضم قائمة الغيابات: محمد هاني للإيقاف، يوسف بلعمري وياسر إبراهيم للإصابة، إلى جانب غياب يلسن كامويش لخروجه من الحسابات الفنية، والحارس محمد سيحا لأسباب صحية.

انفراجة بعودة الشناوي والشحات

في المقابل، يستعيد الأهلي بعض قوته بعودة الثنائي محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف، إضافة إلى جاهزية كريم فؤاد عقب تعافيه من الإصابة، لتمنح هذه العودة دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل القمة.