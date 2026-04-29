الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رنا سماحة: لا أقبل الحياد في الصداقة.. وأهلي ملجئي الأول

رنا سماحة مع سيرا إبراهيم
رنا سماحة مع سيرا إبراهيم
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة رنا سماحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيرا إبراهيم خلال برنامج «الطريق» المذاع عبر قناة TEN، عن تفاصيل حديثها، مؤكدة أنه اتسم بالصدق والعفوية وعكس عمق العلاقة الإنسانية بينهما.

وأوضحت أن المكالمة جاءت بطابع عفوي وصادق، في أجواء يغلب عليها الود والتلقائية.

وقالت رنا سماحة: «عندي أزمة مع الناس الحيادية، أنا لا أستطيع أن أكون قريبة من شخص وأراه في موقف يخصني ثم يكون حياديًا، هذا بالنسبة لي أمر غير مقبول»، مؤكدة رفضها لفكرة الحياد في العلاقات القريبة، خاصة عندما تتطلب المواقف دعمًا واضحًا من المقربين.

وتابعت موضحة طبيعة علاقتها بأسرتها، ومدى اعتمادها عليهم في الأوقات الصعبة، قائلة: «أكثر من ألجأ إليهم عند الضيق أو الحزن هم أهلي، علاقتي بهم قريبة جدًا، لكن في الفترة الأخيرة أصبحت أتردد في إخبار والدتي ببعض الأمور لأنها تتأثر نفسيًا».

وأكدت أن علاقتها بأسرتها قوية للغاية، لكنها أصبحت أكثر حرصًا على عدم تحميل والدتها ضغوطًا نفسية إضافية.

كما تحدثت عن ابنها وموهبته الفنية، قائلة: «ابني مالك أتابعه جيدًا لأنه يمتلك موهبة فنية، وهو يحب حفظ الأغاني باستمرار».

وعلى الصعيد الفني، كشفت رنا سماحة عن استعدادها لطرح عدد من الأعمال الغنائية الجديدة خلال الفترة المقبلة، قائلة: «أستكمل حاليًا تصوير الكليب الجديد، ولدي ثلاث أغنيات سيتم طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة، من بينها أغنية “اختار حبه” كلمات محمود سليم وألحان جابر جمال وتوزيع تيام طارق».

وعقب عرض الحلقة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من التفاعل، حيث حققت نسب مشاهدة مرتفعة وتصدر اسم رنا سماحة التريند، مع تعليقات من الجمهور حول عفويتها وأسلوبها، كما لفتت أجواء اللقاء الانتباه من حيث التفاعل والود بين رنا والإعلامية سيرا إبراهيم خلال الحوار.

ويُذكر أن آخر أعمال رنا سماحة تمثّل في طرحها ميني ألبوم «مهري حياة»، الذي يضم ست أغنيات هي: «مردودة»، «مختار حبه»، «مهري حياة»، «قلبي الغلبان»، «مش أصول»، و«بامبينو».

كما طرحت مؤخرًا أغنية «مش أصول»، التي جاءت استكمالًا لحالة النجاح والتفاعل التي حققها عدد من أغنيات الألبوم، لتؤكد من خلالها حضورها الفني المتجدد وقدرتها على التنوع في اختيار موضوعاتها الغنائية.

وتعاونت رنا سماحة في الميني ألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وجاء العمل من إنتاج معتز رضا، في تعاون ثانٍ بينهما بعد أغنية «عاملة عبيطة».

وتضم أغنيات الألبوم: «مهري حياة»: كلمات محمود سليم، ألحان محمود صلاح، توزيع محمد بدر.
«هختار حبه»: كلمات محمود سليم، ألحان جابر جمال، توزيع تيام طارق.
«مش أصول»: كلمات محمود سليم، ألحان مؤمن عمارة، توزيع مؤمن ياسر.

وجاءت أغنية «مش أصول» في تعاون فني متكامل، حيث كتب كلماتها محمود سليم، ولحنها مؤمن عمارة، بينما تولى التوزيع الموسيقي مؤمن ياسر، وشارك في العمل محمد مغربي على الجيتار وأحمد حسام على آلة التشيللو، فيما تولى ماهر صلاح مهام الميكس والماستر.

وتولى الإشراف والرؤية الفنية معتز رضا، مع إخراج جريزمان، وإنتاج معتز رضا، وتوزيع شركة كيوب ميوزك، وتدور فكرة الأغنية حول الغياب المفاجئ في العلاقات العاطفية وما يترتب عليه من مشاعر الحيرة والعتاب والتساؤل، في إطار إنساني قريب من الجمهور.

الفنانة رنا سماحة سيرا إبراهيم برنامج «الطريق» قناة ten

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى

