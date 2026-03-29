قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة والدة وزير الصناعة خالد هاشم.. والجنازة غدا
مصدر أمني إسرائيلي: العملية العسكرية في لبنان قد تستمر لسنوات
الأطباء البيطريين تعقد انتخابات التجديد النصفي.. غدا
سمير راغب: الحرب البرية في إيران ليست مستحيلة وقد تشهد مشاركة نصف مليون جندي
خبير: أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالدولار.. والتنويع مفتاح الادخار الآمن
إعلام إيراني يعلن مقتل القائد بالأمن الداخلي مجيد زكريائي
كشف حقيقة ادعاء شخص تعد.ى طليق ابنته ووالدته عليه بسلا.ح أبيض بالغربية
زيارة ملكية.. أسرة عبد الحليم حافظ تستقبل أحمد فؤاد الثاني بمنزله
ضربة أمنية للإخوان| ماهر فرغلي يكشف تفاصيل اعترافات القيادي بحركة حسم
ضربة أمنية خارج الحدود.. تفاصيل جديدة تكشف كواليس إسقاط قيادي إرهابي في إفريقيا
أسامة كمال: النفط محور الصراع العالمي والحرب تتجاوز أمريكا وإيران إلى مواجهة دولية
الدولية للطاقة الذرية: منشأة خندب الإيرانية لا تحتوي على أي مواد نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رنا سماحة تحتفل بعام جديد من عمرها برسالة مليئة بالقوة والتحدي

رنا سماحة
رنا سماحة
يارا أمين

شاركت الفنانة رنا سماحة جمهورها رسالة مؤثرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، احتفالًا بمرور عام جديد في حياتها، عبّرت خلالها عن مشاعرها تجاه ما مرت به من تجارب وتحديات.

وكتبت رنا سماحة: "وعدت كمان سنه بتفاصيل وتحديات، طلعات ونزلات، ناس جت وناس راحت ولسه مكملين".

وتابعت: “كل سنه وأنا قوية وقد كل صعب, كل سنه واليأس ميعرفش مكاني, كل سنة وحواليا الناس اللي بحبهم وبيحبوني وكاتمة على نفس اللي بيكرهوني”.

واختتمت: "شكراً يا
حبايبي على كل الحب اللي شايفاه منكم من إمبارح".


كشفت الفنانة رنا سماحة، كواليس مشاركتها في مسلسل حق ضايع. 

وقالت رنا سماحة، في لقاء مع موقع صدى البلد الإخباري: «أنا طبعاً عايزة أقول إن أنا سعيدة جداً بعودة قطاع الإنتاج لأن من وأنا صغيرة متربية على شغل قطاع الإنتاج كلنا تقريباً فعايزة أقول لهم عودة حميدة وحمد الله على سلامة وشرف كبير جداً لي مشاركتي في رمضان 2026 تكون مع قطاع الإنتاج». 

وحول شخصيتها بمسلسل حق ضايع، أضافت رنا سماحة: «أنا يعمل شخصية اسمها شويكار مش عايزة أحرق لكم تفاصيل الشخصية لإنها شخصية مختلفة وفيها تركات كده مهمة ولكن أنا في المسلسل اسمي شويكار». 

مسلسل حق ضايع

مسلسل "حق ضايع" بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، لوسي، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، ملك قورة، رنا سماحة، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، اخراج محمد عبدالخالق، يشرف على الإنتاج اسلام فؤاد سليم. 

المسلسل يمثل عودة قطاع الإنتاج بماسبيرو مرة أخرى تأكيد على دور ماسبيرو التاريخي في تشكيل وجدان وعقل المصريين وتأكيد على دوره الوطني في الحفاظ على الهوية المصرية والقيم ومحاربة الأفكار المتطرفة على كافة المستويات

الفنانة رنا سماحة رنا سماحة إنستجرام مسلسل حق ضايع موقع صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

من الثلاثاء للخميس.. أجواء ممطرة جدًا وتحذيرات رسمية من السيول

سعر الذهب

1000 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

طقس غداً

حالة الطقس غداً | أمطار تضرب هذه المحافظات .. والصغري بالقاهرة تسجل 13 درجة

محافظ القاهرة

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات

المدارس

تحرك برلماني عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. ماذا أعلن وزير التعليم؟

موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

تقلبات جوية حادة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

سعر الدولار

رسميا الآن.. صعود كبير في سعر الدولار اليوم بالبنوك

