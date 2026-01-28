مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

طرحت الفنانة رنا سماحة احدث اغانيها "مش أصول" ، وهى ثالث اغانى ألبومها “مهري حياة”.

وأغنية مش أصول من كلمات محمود سليم، ألحان مؤمن عمارة، وتوزيع موسيقى مؤمن ياسر، جيتار محمد مغربى، تشيللو أحمد حسام، إخراج جريزمان.

ألبوم رنا سماحة

وكانت طرحت رنا سماحة ميني ألبوم "مهري حياة" للفنانة رنا سماحة يتكون من ست أغنيات متنوعة، وهي: "مردودة"، "مختار حبه"، "مهري حياة"، "قلبي الغلبان"، "مش أصول"، و"بامبينو".

وتعاونت رنا سماحة في الميني الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، الألبوم من إنتاج معتز رضا، ويأتي التعاون الثاني بينهما بعد أغنية "عاملة عبيطة".

أغاني الميني ألبوم هي: "مهري حياة" أغنية رومانسية من كلمات محمود سليم، ألحان محمود صلاح، وتوزيع محمد بدر.

"هختار حبه" أغنية ذات إيقاع مقسوم من كلمات محمود سليم، ألحان جابر جمال، وتوزيع تيام طارق.

"مش أصول" أغنية درامية من كلمات محمود سليم، ألحان مؤمن عمارة، وتوزيع مؤمن ياسر ، بجانب اغنيتي قلبي الغلبان وأغنية بامبينو.