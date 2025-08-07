رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

من نبرة صوتها استطاعت رنا سماحة ان تدخل عالم الغناء من اوسع ابوابه من لحظة استماع لجنة تحكيم ستار اكاديمي لصوتها ومدى احساسها بالنغمة وما يلازمها من كلمات عرفت وبشكل جيد توظيفها مع الالحان والتعبير بها عن ما يدور في مكنونها من موهبة اجتازت طريقها الى مشاعر وقلوب مستمعي صوتها الشجي الرنان الحساس .. ومن هنا كان لنا في صدى البلد حوار شيق وممتع مع المطربة رنا سماحة .. والى نص الحوار ..

فى البداية .. مع النجاح الكبير الذى حققته اغنيتك "الهونولولو" كيف استقبلتي هذه ردود الفعل الإيجابية وما معني كلمة "الهونولولو"؟

انا سعيدة للغاية من هذا النجاح الأغنية مختلفة ولها طابع مختلف ومعني الهونولولو هى جزيرة بعيدة فى هاواي والأغنية ترمز للرومانسية وأن الفتاة تتمني أن تعيش مع شريكها فى جزيرة بعيدا عن الناس.

- ما سبب رفض والدتك التام دخولك الفن منذ البداية؟

بالفعل والدتي كانت ترفض دخولي الفن منذ البداية لأن موهبتي ظهرت منذ الطفولة وبالرغم اجتهادي فى الدراسة لكنى انشغلت بأمور الفن .

- برغم نجاحك الكبير الذى حققتيه فى ستار اكاديمي لماذا كنتى لا تريدي المشاركة فى البرنامج؟

- لا أعلم لكني كنت أشعر ان الأمر مبني على الوسايط والعلاقات فقط .. ولكن والدتي شجعتني بشكل كبير على دخول البرنامج برغم رفضها دخولي الفن لكنها شجعتني وبالرغم خوفي من الفشل لكني خضت التجربة وكانت من افضل التجارب لي.

فقدنا خلال الفترة الماضية المطرب الشعبي أحمد عامر وبعد وفاته طلب العديد من زملائه بحذف جميع اغانيه بناءا على وصيته .. ما رأيك فى هذا الفكر؟



انا ضد هذا الفكر تماما ولا يمكن أن أطلب هذا الطلب مطلقا لأنى مقتنعة تماما بالفن الذى أقدمه لأن الأغاني الذى قدمتها هى التى خلقت لى مكانة كبيرة عند الجمهور ، و"المزيكا بتسعد أى حد".

وعن تحريم الفن من البعض، وعن فكرة تحريم الغناء ، فلا يوجد نص قرآني صريح بتحريم الغناء أو الفن ولابد أن يكون هناك وعي كاف قبل تداول هذه الأفكار وفى حالة شعر شخص بأن ما يفعله حرام ويتنافي مع الدين أو الأخلاق لا بد أن يمتنع عنه حتى لا يكون شخصا مزدوجا.



- هل من الممكن ان نشاهد رنا سماحة فى غناء مهرجان شعبي ؟

لا أفضل غناء المهرجانات لأنها ليست الاستايل المفضل لي انا فقط قدمت مهرجان شعبي فى حفل زفاف شقيقتي بشكل ترفيهي ليس أكثر.

اذا عرض عليكي غناء ديو فني مع أنغام أو شيرين عبد الوهاب .. من ستختاري؟

انا أحبهم بشكل كبير ولكل منهما لها احساسها الخاص ولكني اختار شيرين عبد الوهاب لأني أحب جميع أغانيها وشيرين عبد الوهاب شخصية قوية للغاية ومن النجمات التى لها رصيد كبير وضخم عند الجمهور بشكل خاص.

ما تعليقك على الأزمة الأخيرة التى تعرضت لها أثناء حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين ٢٠٢٥؟



- الهجوم على شيرين حدث من فئة معينة ولكن الأغلبية دعمت شيرين عبد الوهاب بشكل كبير وفى نهاية الأمر هو فقط خطأ حدث أثناء الحفل وهى تمر بظروف صعبة منذ فترة ونتمني ان تمر منها بسلام .

-

متى شعرت رنا سماحة بهجوم كبير وشعور بالظلم غير مبرر؟

- فى الحقيقة انا اتعرض للهجوم فى اى حدث يخص حياتى الشخصية دون سبب بالرغم علاقتى القوية التى تجمعني بجمهوري والتى آخرها إعلان انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

- هل تعتقدي ان هجوم البعض عليكي بسبب قصة الحب التى كانت تجمعكما او تصريحاتك عن الأزمة؟

لا اعتقد هذا لأن الزواج لم يتم بناءا عن قصة حب جمعت بيننا كما تداول بل كانت تجمعنا علاقة صداقة قوية وبناءا على ذلك قررنا الزواج واستمر لمدة ٥ سنوات وتم الإنفصال بسبب عدم الإتفاق بيننا ولم أتعرض للعنف او الإهانة كما تداول ولكني خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال بسبب الضغوط النفسية التى تعرضت لها.



- بما أن زوجك السابق سامر أبو طالب ملحن وزميل .. هل من الممكن ان تتعاونوا معا فى عمل غنائي؟

بالطبع لا أقبل التعاون الفني معه مطلقا هناك العديد من الأغاني المميزة التى من الممكن ان تعرض عليا .

هل من الممكن ان تخوضي تجربة حب مجددا خلال الفترة المقبلة؟

بكل تأكيد، لأن من الطبيعي ان اخوض تجربة حب جديدة ولكن ليس قريبا لأنى أحب التسرع فى هذه الأمور وأفضل ان اترك الأمور تسير بشكل طبيعي.