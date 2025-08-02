رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

تحدثت الفنانة رنا سماحة عن كواليس انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب وتعرضها للهجوم الغير مبرر من البعض.

وقالت رنا سماحة خلال لقائها فى بودكاست Boom Shoot المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، انها تتعرض للهجوم فى اى حدث يخص حياتها الشخصية دون سبب بالرغم علاقتها القوية بالجمهور.

وعن كواليس انفصالها عن زوجها ، قالت رنا سماحة: ان الزواج بينهما لم يتم بناءا عن قصة حب كما تداول بل كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية لذلك قرروا الزواج والذى استمر لمدة ٥ سنوات وتم الإنفصال بسبب عدم الإتفاق بينهما ولم تتعرض للعنف او الإهانة كما تداول ولكنها خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال بسبب الضغوط النفسية التى تعرضت لها.

رنا سماحة: لم اتعاون مع طليقي فى اعمال فنية

وعن إمكانية التعاون الفني بينهما ،أكدت رنا سماحة ان لا تقبل التعاون الفني مع زوجها السابق.

رنا سماحة تكشف إمكانية دخولها قصة حب جديدة

وعن إمكانية دخولها قصة حب جديدة ، قالت رنا أن من الطبيعي ان تتدخل قصة حب جديدة ولكنها لا تحب التسرع فى هذه الأمور وتترك الأمور تسير بشكل طبيعي .

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية “الهونولولو”

وأعربت رنا سماحة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققته من خلال أحدث أغانيها “الهونولولو” الذى طرحت خلال الفترة الماضية.

وقالت رنا: إن معني الهونولولو هى جزيرة بعيدة فى هواي والأغنية ترمز للرومانسية وأنها تتمني أن تعيش مع شريكها فى جزيرة بعيدا عن الناس.

وأغنية "الهونولولو" باللهجة المصرية، ومن كلمات إسلام الجريني وألحان محمد مصطفى وتوزيع مصطفى غانم.