بعد وصية أحمد عامر بحذف أغانيه.. رنا سماحة: لا يوجد نص صريح يحرم الغناء.. فيديو

كشفت الفنانة رنا سماحة عن رأيها بخصوص حذف الأغاني بعد وفاة صاحبها كما تداول بعد وفاة الفنان الشعبي أحمد عامر وكشف الكثير من أصدقائه أنها كانت وصيته فى أيامه الأخيرة.

وقالت رنا سماحة خلال لقائها فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدى البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، إنها ضد هذا الفكر تماما ولا يمكن أن تطلب هذا الطلب لأنها مقتنعة تماما بالفن الذى تقدمه وأن أغانيه هى التى خلقت لها مكانة كبيرة عند الجمهور.

واستكملت رنا سماحة ، معلقة: “ليه أطلب حاجة زى كدة ما أنا لما أموت والناس تسمع الأغنية هيقولوا الله يرحمها ويفتكروني بالخير لأن المزيكا بتسعد أى حد ”.

وعن فكرة تحريم الغناء ، قالت رنا سماحة أن لا يوجد نص قرآني صريح بتحريم الغناء أو الفن ولابد أن يكون هناك وعي كاف قبل تداول هذه الأفكار وفى حالة شعر شخص بأن ما يفعله حرام ويتنافي مع الدين أو الأخلاق لا بد أن يمتنع عنه حتى لا يكون شخصا مزدوجا.

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية الهونولولو

وأعربت رنا سماحة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققته من خلال أحدث أغانيها “الهونولولو” الذى طرحت خلال الفترة الماضية.

وقالت رنا: إن معني الهونولولو هى جزيرة بعيدة فى هواي والأغنية ترمز للرومانسية وأنها تتمني أن تعيش مع شريكها فى جزيرة بعيدا عن الناس.

وأغنية "الهونولولو" باللهجة المصرية، ومن كلمات إسلام الجريني وألحان محمد مصطفى وتوزيع مصطفى غانم.