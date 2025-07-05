بالصور .. رنا سماحة بأغنية الهونولولو في تجربة شعرية بمصطلحات جديدة

صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية رنا سماحة، أغنية "الهونولولو" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

تميزت أغنية "الهونولولو" بأجواءها الموسيقية المختلفة من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي، حيث جاءت بقالب موسيقي مختلف على إيقاع المقسوم. بينما حمل النص الغنائي مصطلحات جديدة خدمةً لفكرة الأغنية، حيث قام على السهل الممتنع.

قدمت رنا سماحة أغنية "الهونولولو" بأداءها الخاص الذي جمع بين السرعة والإحساس، نظراً لأن الأغنية من اللون الرومنسي - الإيقاعي.

صُورت أغنية "الهونولولو" في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وتميز بالمشاهد الطبيعية والألوان المبهجة التي تعكس راحة للمشاهد، اضافة الى الطاقة الإيجابية التي ظهرت باللوحات الراقصة التي عكست مضمون الأغنية الموسيقي. وظهرت رنا سماحة بأكثر من اطلالة شبابية.

وأعربت رنا سماحة عن سعادتها بأغنية "الهونولولو"، حيث وصفتها بالتجربة الغنائية الجديدة عليها، وأن كلام الأغنية قد "جذبها" جداً حيث تتحدث عن حالة حب معجبة بها، وتتمنى أن تنال اعجاب الناس.

أغنية "الهونولولو" باللهجة المصرية، ومن كلمات اسلام الجريني والحان محمد مصطفى وتوزيع مصطفى غانم