قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثنائي فلسطيني على رادار الأهلي
شروط الأهلي لبيع وسام أبو علي والنادي يفاوض البديل.. خاص
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع نبوية موسى بشبرا الخيمة
بديل وسام أبو علي| الأهلي يدرس ضم لاعب غير متوقع لكل لجماهير الأحمر
آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص
الزمالك يضم بيجاد مروان لتدعيم صفوف فريق اليد
عبد الله بن مساعد: متفائل دائما بتفوق الزمالك وعودته إلى منصات التتويج
كسّر المحل على الزباين | مشاجرة حامية في مطعم بفيصل لسبب مثير
عروض خرافية من أندية كبيرة لشراء وسام أبوعلي .. وهذا شرط الأهلي
الديهي يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بشأن الطريق الإقليمي: حياة الناس أهم
عرض سعودي لشراء عقد أشرف داري بمليوني دولار.. والأهلي يدرس الموقف
لأول مرة في تاريخ المنظمة.. تفاصيل اختيار مصري لرئاسة الفاو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالصور .. رنا سماحة بأغنية الهونولولو في تجربة شعرية بمصطلحات جديدة

الفنانة رنا سماحه
الفنانة رنا سماحه
أوركيد سامي

 صدرت  أحدث أغنيات الفنانة المصرية رنا سماحة، أغنية "الهونولولو" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

تميزت أغنية "الهونولولو" بأجواءها الموسيقية المختلفة من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي، حيث جاءت بقالب موسيقي مختلف على إيقاع المقسوم. بينما حمل النص الغنائي مصطلحات جديدة خدمةً لفكرة الأغنية، حيث قام على السهل الممتنع.

قدمت رنا سماحة أغنية "الهونولولو" بأداءها الخاص الذي جمع بين السرعة والإحساس، نظراً لأن الأغنية من اللون الرومنسي - الإيقاعي.

صُورت أغنية "الهونولولو" في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وتميز بالمشاهد الطبيعية والألوان المبهجة التي تعكس راحة للمشاهد، اضافة الى الطاقة الإيجابية التي ظهرت باللوحات الراقصة التي عكست مضمون الأغنية الموسيقي. وظهرت رنا سماحة بأكثر من اطلالة شبابية.

وأعربت رنا سماحة عن سعادتها بأغنية "الهونولولو"، حيث وصفتها بالتجربة الغنائية الجديدة عليها، وأن كلام الأغنية قد "جذبها" جداً حيث تتحدث عن حالة حب معجبة بها، وتتمنى أن تنال اعجاب الناس.

أغنية "الهونولولو" باللهجة المصرية، ومن كلمات اسلام الجريني والحان محمد مصطفى وتوزيع مصطفى غانم 

رنا سماحه اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

أمير صلاح الدين

أخبره الأطباء بأنه سيموت.. أمير صلاح الدين يفجر مفاجأة حول مرضه

شهادات إدخار جديدة بالبنوك المصرية

كل ما تريد معرفته عن شهادات العائد المرتفع في مصر.. عوائد تصل إلى 27%

حد السحب اليومي

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات ATM في مصر

ترشيحاتنا

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

القبض على المتهم بدهس فتاة ب6 اكتوبر

القبض على المتهم بدهس فتاة بـ 6 أكتوبر

تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة

تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة

بالصور

تخلص من صداع الحر في الصيف بـ5 حيل سهلة

صداع الحر
صداع الحر
صداع الحر

وليد سعد : لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب.. ومبسوط بنجاح "هلونهم"

وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب

أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد فترة غياب فى حفل زفاف حفيده .. شاهد

عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده

متزوج حديثا .. آخر ما كتبه سائق الميكروباص ضحية الطريق الإقليمي

ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي

فيديو

نبيلة عبيد

فيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها بسبب شقتها الإيجار القديم

رسالة مها الصغير الغامضة

مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد