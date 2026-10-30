الأهلي يقدم واجب العزاء لـ عمرو الحلواني في وفاة شقيقه

تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، بخالص التعازي إلى عمرو الحلواني، نائب مدير قطاع الناشئين لكرة القدم، في وفاة شقيقه الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

من هو عمرو الحلواني؟

عمرو الحلواني لاعب النادي الأهلي السابق (من ناشئي الأهلي ولعب لعدة أندية منها إنبي وأسوان) يعمل حالياً في قطاعات الناشئين أو الأجهزة الإدارية والتدريبية.

أعلن النادي الأهلي في يونيو 2026 عن استمرار الكابتن عمرو الحلواني في موقعه, كما حصل في يوليو 2025 على دبلومة فيفا في إدارة كرة القدم, وكان قد أعلن اعتزاله في وقت سابق عقب مسيرة كروية امتدت في الملاعب المصرية.