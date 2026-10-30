ديبو مارتينيز يكشف تفاصيل إصابته بكسر في الفك ويؤكد انضمامه لمنتخب الأرجنتين

كشف الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الشهير بـ«ديبو مارتينيز»، عن تعرضه لإصابة قوية تسببت في إغمائه، موضحًا أنه يعاني من كسر في الفك من الجانبين، وهو ما أثر على قدرته على تناول الطعام.

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز

وقال مارتينيز، في تصريحات صحفية: «أُغمي عليّ بسبب كسر في الفك، لقد تعرضت لكسر في كلا الجانبين، ولا أستطيع تناول الطعام».

وأكد حارس أستون فيلا تمسكه بالانضمام إلى منتخب الأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، رغم الإصابة التي تعرض لها، مشيرًا إلى عزمه السفر للمشاركة مع منتخب بلاده.