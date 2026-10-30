تشكيل الشرقية إنبي لمواجهة القناة بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الشرقية إنبي بقيادة محمد بركات، التشكيل الرسمي لخوض مباراة القناة، المقرر لها بعد قليل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الشرقية إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : محمد حمدي – أحمد كالوشا – سيف الخشاب – محمد شرقية.

خط الوسط : سيد سعيد – زياد كمال – عماد ميهوب.

خط الهجوم : محمد حتحوت – محمد النحاس – حسام إيفونا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا سيد ومروان داود وأحمد حواش ومحمود كهربا ورزاق لابوديه وعلي إيهاب واوسينو بوديان وعمر العزب ويوسف عبد الواحد.