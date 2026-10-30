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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا: تطعيم أكثر من نصف مليون طفل ضد الحصبة الألمانية بأسبوعها الأول

حملات تطعيم الحصبة بقنا
حملات تطعيم الحصبة بقنا
يوسف رجب

أعلنت مديرية الصحة بقنا، نجاح الفرق الطبية المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية في تطعيم أكثر من نصف مليون طفل بمختلف مراكز المحافظة، منذ إنطلاق الحملة في 25 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الجهود الميدانية والإشرافية المتواصلة التي تبذلها المديرية للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، وتعزيز التغطية بالتطعيمات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة أطفال المحافظة.

وقال الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الوصول إلى هذا العدد من الأطفال يعكس حجم الجهود المبذولة من الفرق الطبية والإشرافية، والإنتشار الفعال لفرق التطعيم بمختلف مواقع تقديم الخدمة، إلى جانب المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتأكد من انتظام العمل وفقاً للخطة الموضوعة.


وشدد نبيل، على مواصلة العمل بجدية للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وتحقيق المستهدف الكامل للحملة، مشيراً إلي أن الفرق الإشرافية بمديرية الصحة تواصل جهودها بالتنسيق مع مديري الإدارات الصحية ومديري الطب الوقائي بمختلف مراكز المحافظة، في متابعة أداء الفرق الطبية ميدانياً، والتأكد من انتظام أعمال التطعيم وتوافر الطعوم والمستلزمات اللازمة، ومراجعة معدلات التغطية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، فضلاً عن سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن إستمرار تقديم الخدمة بكفاءة والوصول إلى الأطفال بمختلف القرى والنجوع، لافتاً إلى أن أعمال الإشراف والمتابعة تنفذ بمشاركة الدكتورة نهلة جاد الكريم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور محمد جابر، مدير إدارة الأمراض المعدية ومنسق الحملة بالمحافظة، وبإشراف الدكتورة ريهام مجد الدين، مشرف الحملة بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ولواء الدين عبدالمبدي، مراقب عام التطعيمات بالوزارة.

وأوضح الدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة، بأن تجاوز حاجز نصف مليون طفل منذ إنطلاق الحملة يعكس الجهود التنظيمية والميدانية التي تبذلها المديرية، والتنسيق المستمر بين الفرق الطبية والإشرافية بمختلف الإدارات الصحية، مشيراً إلى إستمرار جهود التوعية المجتمعية بأهمية التطعيم وضرورة تعاون أولياء الأمور مع الفرق الطبية لضمان حصول جميع الأطفال المستهدفين على التطعيم.

التطعيمات مجانية

وأضاف السيد، بأن التطعيمات تُقدم بالمجان للمصريين وغير المصريين، داعياً أولياء الأمور إلى الحرص على تطعيم أبنائهم والإستفادة من الخدمات المتاحة بمواقع تقديم الخدمة المختلفة، حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية.

يذكر أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، وتُنفذ على مدار 3 أسابيع إعتباراً من 25 أكتوبر الجاري، من خلال 656 فريقاً طبياً منتشراً بمختلف مراكز المحافظة، لتقديم خدمات التطعيم بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس والحضانات، في إطار جهود الدولة لتعزيز المناعة المجتمعية والحد من انتشار الأمراض المعدية.

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