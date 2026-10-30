صحة قنا: قافلة طبية مجانية تقدم خدماتها لـ 732مواطنا في قرية كرم عمران

‏نفذت مديرية الشؤون الصحية بقنا، قافلة طبية متكاملة في قرية كرم عمران بمركز قنا، لتقديم خدمات مجانية لـ732 مواطنا من أبناء القرية، شملت الكشف المبكر وصرف الأدوية بالمجان، برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

‏وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة نجحت في تقديم خدماتها الطبية شملت الكشف على 197 حالة بعيادة الباطنة، و16 حالة بالجراحة و5 حالات بالنساء، و259 حالة بالأطفال، و73 حالة بالعظام، و99 حالة بالعيون، و42 حالة بتنظيم الأسرة، و41 حالة بالجلدية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى استمرار جهود المديرية في تنفيذ القوافل الطبية المجانية، والوصول بالخدمات الصحية إلى كافة قرى ونجوع المحافظة.

‏ومن جهتها، أشارت الدكتورة رضا بخيت، مديرة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، إلى أن القافلة قدمت عددا من الخدمات الطبية المساعدة، شملت إجراء 16 تحليلا بمعمل الدم، و16 تحليلا بمعمل الطفيليات، إلى جانب إجراء الفحص المبكر لـ33 مواطن.

ندوات توعية

وأضافت مديرة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، بأن القافلة تضمنت تنظيم ندوات للتوعية الصحية، استفاد منها أكثر من 60 مواطنا، وتناولت موضوعات المبادرات الرئاسية، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية والنظافة العامة.