محافظ قنا: بناء وعي الشباب ركيزة أساسية لمواجهة تحديات الدولة المصرية

‏شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، فعاليات الندوة التثقيفية، التي نظمتها جامعة جنوب الوادى الأهلية تحت شعار «نصر أكتوبر إرادة صنعت المستحيل»، وذلك في إطار تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب واستلهام الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر المجيدة، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

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‏جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة قنا الأهلية، والأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والأستاذ الدكتور محمد عزوز، رئيس مجلس أمناء جامعة قنا الأهلية، والدكتور علي القصبي، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية، والمقدم شريف أشرف، نائبا عن المستشار العسكري ومدير مكتب التربية العسكرية بجامعة قنا، إلى جانب عدد من قيادات الأوقاف والكنيسة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



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‏واستهلت الفاعليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمة للأستاذ الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، الذي رحب فيها بالحضور مشيدا ببطولات القوات المسلحة المصرية وتاريخ حرب أكتوبر المجيدة فى استعادة الأرض وصون كرامة الوطن.

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أسباب احتلال سيناء



‏وقدم اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العسكرية والاستراتيجية، عرضا تفصيليا عن حرب أكتوبر، تناول خلاله أسباب احتلال إسرائيل لسيناء، وأهداف الحرب ونتائجها، ومراحل استكمال تحرير سيناء، كما استعرض خطط الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لتحقيق السلام واستعادة السيادة المصرية على كامل أرض سيناء إلى جانب شرح مفهوم الحدود الآمنة من المنظور الإسرائيلي.

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‏ومن جانبه عبر محافظ قنا، عن سعادته، بالتواجد بين طلاب وشباب الجامعة، مشيرا إلى أن انتصارات أكتوبر ستظل نموذجا خالدا في الإرادة والتخطيط والقدرة على مواجهة التحديات، مؤكدا أن الدولة المصرية خاضت معركة كبيرة ضد الإرهاب منذ عام 2013، وأن وعي الشباب يمثل ركيزة أساسية في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته.

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‏وأضاف الببلاوي، أن مواجهة التحديات تتطلب الالتزام والعمل الجاد وتنظيم الأولويات، والاستفادة من نماذج البطولة والتضحية التي قدمتها القوات المسلحة المصرية، داعيا الشباب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية والتحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن نماذج التخرج التي تقدمها الأكاديمية العسكرية فى معارك المواجهة، تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة، ودافعا لمواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل لمصر.



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