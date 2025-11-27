ياسمين الخطيب تهاجم والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال.. ماذا قالت؟

انتقدت الإعلامية ياسمين الخطيب والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال بسبب التصريحات التي أدلت بها مؤخرا .

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي:"لا شك أن والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال تحب ابنتها، وأنها ساهمت بشكل كبير في القصاص لها، ونشر قصتها، لكنها سيدة مزعجة.. مزعجة جداً".



وتعرضت والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال لانتقادات عديدة نتيجة تصريحاتها في عدة مواقع بالتزامن مع عرض مسلسل “ورد وشوكولاتة”، الذي تتشابه قصته مع قصة ابنتها.

مسلسل ورد وشوكولاته:

في مسلسل ورد وشوكولاته تتعرض المذيعة مروة، التي تلعب دورها الفنانة زينة، للقتل على يد زوجها العرفي، المحامي صلاح، الذي لعب دوره الفنان محمد فراج، وصديقه الذي تعاون معه في قتلها، بمزرعة خاصة ادعى أنه اشتراها لها لاستدراجها داخل المزرعة وقتلها، بعد تهديدها له بإفشاء أسراره وفساده، وفضحه في المجتمع، وهو ما حدث تقريبا في الواقع بين شيماء جمال والمستشار المدان بقتلها.

https://youtube.com/shorts/y7M5yAbcooE?si=7mDMouo71VoqS6W4